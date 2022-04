Vor der Anzeigetafel für Abflüge: Fluggäste werden am Wochenende vor der Karwoche zum Flug in den Osterurlaub viel Geduld benötigen.

Lange Wartezeiten und vereinzelt sogar Flugausfälle: Urlauber benötigen beim Start in die Osterferien viel Geduld. Die Ursache für den Engpass an Deutschlands größtem Flughafen ist bekannt, aber nur schwer zu beseitigen.

Am Wochenende beginnen in mehreren Bundesländern die Osterferien, darunter in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Aber die Reiselust, die nach zwei Jahren Pandemie in Deutschland groß ist, bringt besonders den Flughafen Frankfurt aufgrund des Personalmangels an seine Kapazitätsgrenzen.

Man ergreife zusammen mit den Fluggesellschaften und Dienstleistern verschiedene Maßnahmen, sagte Fraport-Manager Alexander Laukenmann am Donnerstag, Dabei gehe es auch um die Frage, ob Zubringer-Flüge beispielsweise auf den Zug verlagert werden könnten. "Wir haben ja eine sehr gute Partnerschaft am Flughafen Frankfurt und wir schaffen es dadurch, den Verkehrsansturm, den wir erwarten und auf den wir uns freuen, bestmöglich auszutarieren."

Zu der Zahl möglicherweise betroffener Verbindungen machte Laukenmann keine Angaben. Man sei in Diskussionen mit den Airlines. Es gehe darum, bestimmte Flüge im Vorhinein zu streichen, bei denen das ohne große Nachteile für die Passagiere möglich sei und ihnen deutlich vor Reisebeginn alternative Möglichkeiten anzubieten.

Im Jumbojet nach Mallorca

Eine Lufthansa-Sprecherin sagte, es handele sich vorwiegend um vereinzelte Zubringerflüge im Inland. "Wir versuchen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und die Gäste auf die Bahn umzubuchen." In, beginnen Ende der Woche die Osterferien.

Am 9. April fliegt die Lufthansa wegen des großen Andrangs zur Ferienbeginn mit einer Boeing 747-8 (Foto) von Frankfurt nach Palma des Mallorca. © Imago Images

Der Flughafenbetreiber erwartet in der Osterreisewelle bis zu 170.000 Reisende täglich am größten deutschen Airport. Jeden Tag würden etwa 1100 Flugzeuge in Frankfurt starten und landen. Damit nähert sich die Zahl dem Niveau der Zeit vor der Corona-Krise an.

Lufthansa wird zum Ferienstart in Hessen auf dem Mittagsflug von Frankfurt nach Palma statt des regulären Airbus A321 sogar eine Boeing 747-8 mit 364 Plätzen einsetzen. Der Flug mit dem Kürzel LH1158 ist längst ausgebucht.

Flaschenhals Seku: die Sicherheitskontrolle

Längere Wartezeiten kann es den Angaben zufolge insbesondere bei den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckausgabe bei der Rückkehr geben. Fraport rechnet insbesondere am späten Vormittag und in den frühen Nachmittagsstunden mit starken Aufkommensspitzen.

Der Flughafenbetreiber trat in der Corona-Krise, in der die Passagierzahlen einbrachen, auf die Kostenbremse und baute Stellen ab. Teilweise wanderten von Kurzarbeit betroffene Beschäftigte auch in andere Branchen ab. Die Suche nach neuem Personal sei nicht einfach, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland, aber auch in Europa relativ leer gefegt sei, berichtete Laukenmann.

"Das bedeutet, wir sind mit einem etwas zeitlichen Verzug bei dem Aufbau des notwendigen qualifizierten Personals zur Bewältigung dieser Reisespitzen, die jetzt auftreten", sagte der Fraport-Geschäftsbereichsleiter Aviation. Das Unternehmen will im operativen Bereich in diesem Jahr rund 1000 neue Kräfte einstellen.

Der Flughafenverband ADV rechnete zuletzt insgesamt zu Ostern mit 65 bis 75 Prozent des Verkehrsaufkommens aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. "Die Herausforderung wird sein, dass die Flüge nicht gleichmäßig über den Tag verteilt sind. Es gibt erhebliche Spitzenzeiten, teilweise mit mehr Flügen als vor Corona", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel jüngst. "Alle Flughäfen befinden sich in intensiven Gesprächen mit den an der Abfertigung beteiligten Dienstleistern."

Fraport empfiehlt Urlaubern aktuell, spätestens zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Soweit möglich sollten Reisende online einchecken und das Gepäck bereits am Vorabend aufgeben. Passagiere sollten die Reise sorgfältig vorbereiten, um Nachkontrollen des Gepäcks am Flughafen zu vermeiden.

Lesen Sie auch:

- Neues Design für alle Flugzeuge: Condor macht auf Ringelflieger

- So sieht das Terminal der Billigflieger am Hauptstadtflughafen BER aus

- Nach monatelangem Stillstand wegen Corona: Wie ein Jumbo nun wieder fit gemacht wird