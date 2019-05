Mitte April erwachen Deutschlands Freizeitparks aus dem Winterschlaf. Pünktlich zu Ostern öffnen die Spaß-Areale ihre Tore und locken mit neuen Fahrgeschäften und Fantasiewelten ihre Besucher aus der näheren Umgebung an. Doch hinter den Kulissen hat sich in der Ruhepause während der letzten Monate viel getan.

Um weiterhin attraktiv zu bleiben, setzen die Parkmacher auf eine kontinuierliche Erweiterung und Erneuerung ihrer Fahrgeschäfte. Dabei reicht nicht mehr die Generalüberholung der einen oder anderen Attraktion, sondern ein neuer Superlativ muss her.

Die großen Parks setzten verstärkt auf ein Angebot mit mehrtägigen Arrangements. Die Besucher sollen nicht nur für wenige Stunden die Anlagen besuchen, sondern gleich ihre Ferien in unmittelbarer Nähe der Themenparks verbringen. Denn nicht alle Attraktionen können an einem Tag erlebt werden. Der Europa-Park, Deutschlands größter Freizeitpark in Rust, betreibt inzwischen sechs Hotels.

Welcher Freizeitpark ist wie gut?

Zum Saisonbeginn kürten der stern und YouGov Deutschlands beste Freizeitparks. Der Europapark Rust ist der am häufigsten weiterempfohlene Freizeitparks Deutschlands. Das ist ein Ergebnis einer großen Besucherumfrage. 66 Prozent der Gäste würden ihren Freunden oder Familienangehörigen zu einem Besuch der Attraktion raten. Das ist im Vergleich mit anderen Produkten und Dienstleistungen ein sehr hoher Wert.

Über 10.000 Mitglieder des YouGov-Panels gaben von Februar bis März 15.000 Bewertungen zu mehr als 60 Freizeitparks ab, die sie in den vergangenen zwei Jahren besucht haben. Der Fragebogen umfasste 19 Fragen zu Fahrgeschäften, Shows, Gastronomie und Wartezeiten.

Eine so umfassende Studie zu diesem Thema hat es bisher in Deutschland noch nicht gegeben. Im stern-Ranking der Parks hat die Weiterempfehlungsrate mit 50 Prozent das höchste Gewicht. Sie gilt in der Marktforschung als eines der härtesten Kriterien.

Auf den folgenden Seite der Fotostrecke stellen wir die Liste der Freizeitparks, die alle die Gesamtnote mit fünf Sternen erhalten haben. Den ausführlichen Artikel "Spiel, Spass und wilde Tiere" und die ausführlichen Ergebnisse des stern-Vergleichs finden sie in Heft 19/2019.

