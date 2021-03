Redaktionskonferenz per Zoom: Die Gesichter hinter den Geschichten, die Dozenten und Studierende der Universität Hamburg

Making of Praxiswerkstatt

Making of Praxiswerkstatt Uni-Projekt "Zukunftslabor Hamburg": Mit Kreativität aus der Krise

Was bedeutet die Corona-Krise für eine Touristenmetropole wie Hamburg? Mit dieser hochaktuellen und vielschichtigen Frage begann das Praxisprojekt im Wintersemester 2020/21 an der Universität Hamburg in Kooperation mit dem stern. Von Jannis Frech und Gerret von Nordheim

Beantwortet werden sollte die Fragestellung von 31 motivierten Studierenden des Masters "Journalistik und Kommunikationswissenschaft". Was zu Beginn – und auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung – noch lange nicht abzusehen war: das Ende der Krise.

So verschob sich der Fokus der Recherchen im Verlaufe des Semesters immer wieder. Nicht der Neustart war plötzlich zentral, sondern das Überleben in der Branche. Immer wieder gab es enttäuschte Hoffnung, Durchhaltevermögen und -parolen. Doch eine Frage blieb:

Was können wir aus der Krise für die Zukunft des Städtetourismus mitnehmen?

Setzen sich innovative und nachhaltige Konzepte durch? Gibt es möglicherweise digitale Trends, die vorher nicht zu erahnen waren? Oder kehren wir am Ende doch wieder zum Altbekannten zurück?

Die 15 Artikel versuchen diese Fragen zu beantworten. Die Studierenden sprachen mit Schauspielerinnen und Geschäftsinhabern, Verwaltungs- und Gestaltungsmenschen, Barkassenreedern und Pfandsammlern; sie wälzten Statistiken, Medienberichte und Corona-Verordnungen – und konnten auch in der tiefsten Krise immer wieder Positives mitnehmen.

Auch war das Arbeiten unter Corona-Bedingungen für die angehenden Journalist*innen eine neue Herausforderung. Eine Reportage schreibt man nicht am Schreibtisch, heißt es in allen Lehrbüchern. Doch eben dazu waren sie gezwungen: Interviews und Redaktionssitzungen fanden vor allem virtuell statt.

Wie also schreibt man lebendige Geschichten, nahezu ohne Menschen persönlich zu treffen oder selbst vor Ort sein zu können? Am Ende hat auch hier die Not motiviert, erfinderisch zu werden und kreativ neue Wege zu beschreiten.

Wenn Hamburg sein vielzitiertes Tor zur Welt wieder öffnet, soll es auch ein Tor in die Zukunft sein. Deshalb haben die Studierenden auch an einem kleinen Stadtführer gearbeitet - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Viel Spaß beim Lesen!

Seminarleitung/Redaktion der Universität Hamburg: Jannis Frech und Dr. Gerret von Nordheim

Die Studierenden: Teresa Kainz, Justus Weber, Sharifa Braimah Murtalah, Leslie Tran, Anna-Sophie Schütz, Carolin Hilker, Ekaterina Ragozina, Leonie Albrecht, Svenja Tschirner, Severin Pehlke, Anna-Lena Limpert, Lucas Wendt, Felix Theuerkauf, Vanessa Bilardo, Caroline Niebisch, Johannes Koch, Cornelia Bertram, Simon Walters, Stefanie Naumann, Lea Schings, Camila Weiss Franco, Jasmin Hilpert, Susan Jörges, Marie Röthlingshöfer, Michelle Minani, Lena Bender, Alexa Heyn, Anastasia Klimovskaya, Friederike Deichsler, Christine Leitner, Franka Bals

Redaktion stern: Till Bartels