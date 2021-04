Mitten in der Großstadt: Ruhe in Winterhude, beim Stand-Up-Paddling auf der Alster.

Zu Fuß, per Rad und SUP: Hamburgs grüne Seiten erfahren

Zu Fuß, per Rad und SUP: Hamburgs grüne Seiten erfahren

Ob Waldspaziergänge, Fahrradtouren oder Wissenswertes über die Zukunft von Natur und Umwelt: Hamburg kann grün! Los geht’s auf eine Reise für Naturliebhaber*innen, Kulinariker*innen und Entdecker*innen. Von Lena Bender, Vanessa Bilardo, Camila Weiss Franco, Susan Jörges, Sharifa Braimah, Jasmin Hilpert, Lea Schings

Grün zu sein ist nicht nur ein Trend, sondern eine Lebenseinstellung, die man im Urlaub nicht über Bord werfen möchte. Wer Hamburg auf diesem Rundgang kennenlernt, wird die Natur im Altonaer Volkspark genießen, per Stand-Up-Paddling die Alsterkanäle entdecken oder mit dem StadtRad auf dem Grünen Ring rund um Hamburg fahren.

Danach wartet ein veganes Franzbrötchen, ein fair gehandelter Kaffee oder ein stärkendes veganes Mittagessen. Auch das Shoppingerlebnis soll in diesem Rundgang nicht zu kurz kommen, dafür sorgen diverse Secondhand Läden und der Isemarkt mit seinem vielfältigen, naturbelassenen Lebensmittelangeboten.

Wer Mitbringsel sucht, der findet im grünen Stadtführer nachhaltige oder regional hergestellte Alternativen. Aus Rücksicht auf die Umwelt sind selbstverständlich alle Standorte zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Auch Anfänger*innen in Sachen Nachhaltigkeit werden Freude haben, Hamburg von seiner grünsten Seite zu erleben.

Zum Reinhören: So entstand der Nachhaltigkeits-Rundgang – der Podcast zur Tour

