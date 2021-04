Das andere Hamburg entdecken: von exotischen Galerien, über ausgefallene Restaurants bis hin zu hippen Bars und energiegeladenen Clubs. Dieser Rundgang zeigt, was Kulturinteressierte auf kurze oder lange Sicht in Hamburg erkunden können. Von Cornelia Bertram, Alexa Heyn, Michelle Minani

Wer Hamburgs Kunst- und Kulturszene von einer unbekannteren Seite kennenlernen möchte, kann bei diesenTouren tiefer und unkonventioneller in die Szene der Hansestadt einzutauchen.

Lassen Sie sich die Routen der Touren anzeigen, indem Sie auf das Symbol oben links auf der Karte klicken.

Die drei unterschiedlich langen Stadtrundgänge eignen sich deshalb auch für Reisende, die Hamburg nicht zum ersten Mal besuchen. Geprägt sind die Wege durch das Leitbild der Technoszene: Jede*r ist willkommen, unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Alter, Hautfarbe oder Herkunft. In diesem Sinne viel Spaß bei einem Mix der besonderen Art aus Bars, Gastronomie, Geschäften, Plätzen und Clubs.

Zum Reinhören: So entstand der Szene-Rundgang – der Podcast zur Tour

Zum Download auf die drei Punkte rechts klicken