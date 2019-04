Von dem Kleinflugzeug, dass am Sonntagnachmittag auf ein Spargelfeld in Erzhausen bei Darmstadt gestürzt ist, sind am Tag danach nur noch verkohlte Trümmerteile zu sehen. Bei dem Absturz waren drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter auch eine der reichsten Frauen Russlands. Natalija Filjowa, Mitbesitzerin der russischen Fluggesellschaft S7, sei bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilte die Airline mit. Außerdem starben ein zweiter Passagier und der Pilot. Nach Angaben des Online-Dienstes Flightradar24 war die sechssitzige Privatmaschine auf dem Weg von Cannes nach Egelsbach, als sie vom Radar verschwand. Eine Augenzeugin berichtet. "Wir haben nur das Aufprallen natürlich gehört und dann war sofort ein riesiger Feuerball. Das ist wie gesagt so über uns geflogen direkt und dann in dem Spargelfeld direkt runter. Es ging wirklich mit der Schnauze nach unten. Da war nicht irgendwas mit `ner Bruchlandung oder so. Es war komisch, es war sehr komisch." Zur möglichen Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben. Bei den Ermittlungen sollen auch Experten aus Moskau helfen. Besonders tragisch: Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto, das auf dem Weg zur Absturzstelle war, starben nach Angaben der Polizei Offenbach zwei weitere Menschen, außerdem gab es drei Schwerverletzte.