Im Wasserland – die schönsten Urlaubsorte an den deutschen Flüssen und Seen

Rad fahren entlang der Oder, paddeln auf der Lahn oder abtauchen in einem Naturfreibad am Großen Eutiner See: Das sind die Lieblingsorte der stern-Redaktion zwischen Elbe und Bodensee.

1 • Baden wie Uroma

Am liebsten möchte man in einem Badekleid von anno dazumal und mit Badehäubchen ins Wasser steigen, angemessen gekleidet also für diese ­historische Badeanstalt am Großen ­Eutiner See. Sie wurde 1913 als hufeisenförmige Steganlage gebaut; seit 1985 steht sie unter Denkmalschutz. Einzig die hölzernen, vier Meter hohen ­Sprungtürme, die auf alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu sehen sind, gibt es nicht mehr. Der Eintritt für dieses ­besondere Naturfreibad ist ebenfalls von anno dazumal: kostenlos.

www.holsteinischeschweiz.de

2 • Wildnis hinterm Deich