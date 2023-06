Schon für Johann Wolfgang von Goethe war Italien ein klassisches Reiseziel, dem Generationen von Italienbewunderern folgten. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte mit der Verbreitung des Automobils der Massentourismus über die Alpen ein, der auch nach der coronabedingten Pause in diesem Jahr zu neuen Rekorden von Besuchern aus dem Norden führen wird.

Noch in den Reiseführern der 1970er und 80er Jahre wird Italien, eines der wichtigsten Industrienationen Europas, in der schmückenden Fotografie als ein Land der Fischer und Bauern dargestellt. Dieses irreführende Bild fußt auf einer idealisierten Projektion, die weit zurück liegt und auch in alten Fotografien ihren Ursprung hat.

Ein Bildband versammelt nun die Vintage-Fotografie aus dem Land zwischen Bergen und Mittelmeer, zwischen Südtirol und Sizilien. Mit dem Bildband "Italy 1900. A Portrait in Color" aus dem Hause Taschen, in dem bereits zahlreiche Retro-Fotobücher zu beliebten Reiseländern erschienen sind, bringt uns auf eine Zeitreise um 120 Jahre zurück.

Das Buch wiegt schwer: 3,5 Kilogramm

Auf 580 Seiten werden meist großformatige Photochrome wiedergeben, die im Nachhinein vor langer Zeit handkoloriert wurden. Die von Sabine Arqué, Giovanni Fanelli und Marc Walter herausgegebene dreisprachige Ausgabe führt uns zurück in die Ursprünge des fotografischen Italienbildes.

Beim Blättern und Vertiefen dieses in acht geografische Regionen gegliederte Werk kommen wir zu der verblüffenden Erkenntnis, dass viele der damaligen Motive auch heute noch zu den Touristenattraktionen zählen, die den Wunsch nach einer baldigen Italienreise in uns wecken.

