Joey Kelly, der ehemalige Gitarrist der Pop- und Folkband "The Kelly Family", hat in den vergangenen Jahren vor allem als Extremsportler mit seinen Ultra-Langstreckenläufen und Spenden-Marathons auf sich aufmerksam gemacht. Sein jüngstes Projekt: Einmal den Kolonnenweg ablaufen, der dem ehemaligen Grenzverlauf zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik folgt.

Eine Mammutaufgabe von 1400 Kilometer, die er ab dem Sommer 2020 in mehreren Etappen in allen vier Jahreszeiten auf sich nimmt und die ihn durch unendlich viele Biotope und Naturschutzgebiete, durch Einsamkeit, Regen und Kälte führt. Immer wieder begegnet er Menschen – von im ehemaligen Niemandsland gescheiterten Existenzen über pensionierte Grenzsoldaten bis hin zu Reiner Calmund und prominenten Flüchtlingen. Und er läuft buchstäblich in die deutsch-deutsche Geschichte hinein.

Für ihn machen gerade die Zeitzeugen entlang des Grünen Bandes "diesen Streifen erlebbar, die mich zurück in eine Zeit gebeamt haben, die nur hier an diesem Ort begreifbar ist und nirgendwo anders", schreibt er in dem Buch "Das Grüne Band – Geteilt durch Deutschland", das jetzt im Verlag National Geographic erschienen ist.

"Für mich bleibt die Erkenntnis, dass Gesundheit, welche für mich immer Priorität hatte, mittlerweile erst an zweiter Stelle kommt", resümiert er am Ende des Buches. "Freiheit steht jetzt noch darüber, genau die muss sich eine Gesellschaft stets aufs Neue erkämpfen, man darf sie niemals als gegeben nehmen."

