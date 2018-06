Sind Sie bereit für die Kieler Woche? Das größte Segel-Event weltweit findet in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel statt. Alles begann am 23. Juni 1882... 20 Segelyachten nahmen an einer Regatta vor Düsternbrook teil. Heute bringt es die Kieler Woche auf etwa 5000 Segler und 2000 Schiffe. Die meisten Wettfahrten starten vom Olympiazentrum Schilksee. Mit dabei sind historische Rennboote wie Nara 17, 49er und Formula 18! Höhepunkt der Kieler Woche ist die Windjammerparade. Die Segel-Veranstaltung endet mit einem riesigen Feuerwerk über der Kieler Bucht. Dieses Jahr beginnt die Kieler Woche am Samstag, den 16. Juni. Kleiner Geheimtipp: der inoffizielle Start der Kieler Woche ist bereits Freitag, der 15. Juni.