Koffer verschicken: Wie Ihr Urlaubsgepäck vor Ihnen am Ziel ankommt – und was das kostet

Reisezeit Koffer verschicken: Wie Ihr Urlaubsgepäck vor Ihnen am Ziel ankommt – und was das kostet

Wer sich am Reisetag nicht mit dem Gepäck herumschlagen möchte, kann die Koffer auch einfach direkt an den Urlaubsort schicken. Hier erfahren Sie, welche Dienste das anbieten. Und was der größte Haken des Angebots ist.

Die Koffer sind gepackt, nun müssen sie nur noch an den Urlaubsort kommen. Doch wer schon mal gefühlt zentnerschwere Reisekoffer für die ganze Familie auf die Gepäckablage über dem Zugsitz wuchten durfte, versteht schnell den Reiz eines Angebotes, das einem genau das abnehmen soll: Gleich drei Unternehmen bieten einen Service an, der das Reisegepäck schon vor der Abreise an den Zielort bringt.

Die Zeitschrift "Finanztest" hat in der aktuellen Ausgabe die drei Angebote miteinander verglichen. Die wichtigste Info vorab: Wer mit dem Gepäckversand dem Kofferchaos am Flughafen zu entgehen hofft, wird leider enttäuscht. Sowohl Hermer, als auch die Deutsche Bahn und der Anbieter Tefra bieten keine Transporte über Langstrecke an. Überhaupt gibt es nur bei Tefra die Möglichkeit, ins Ausland oder von dort zu versenden, merkt "Finanztest" an. Und auch dort ist es nur sehr eingeschränkt möglich: Laut der Webseite des Anbieters beschränkt man sich aktuell auf den Versand nach Österreich und die Schweiz.

Große Unterschiede im Angebot

Damit dürfte das Angebot in erster Linie für Bahnreisende interessant sein. Kein Wunder, dass die Deutsche Bahn einer der drei aktiven Anbieter ist. Den Transport übernimmt dann zwar ebenfalls Hermes, für Bahnkunden gibt es aber etwas attraktivere Preise sowie die bei Hermes nicht buchbare Option, sein Fahrrad zu verschicken. Das bietet Tefra auch an.

Die Preise fallen sehr unterschiedlich aus. Wer das Gepäck im Hermes-Shop abgibt, bezahlt direkt beim Versanddienst etwa 15,95 Euro, Bahnkunden zahlen mit 13,90 gut zwei Euro weniger pro Koffer. Die Abholung Zuhause ist nur unwesentlich teurer: Sie schlägt bei Hermes mit 18,95 Euro zu Buche, Bahnkunden zahlen 17,90. Bei Tefra ist beides deutlich teurer: Mindestens 34,90 Euro zahlt man dort von Haustür zu Haustür. Dafür gibt es aber interessante Sonder-Optionen: Tefra liefert die Koffer auch auf Kreuzfahrtschiffe (ab 42,90 Euro) oder an den Flughafen (ab 59,90 Euro pro Gepäckstück). Und holt sie dort auch wieder ab. Beim Fahhradversand ist Tefra sogar am günstigsten: Pro Rad werden dort 34,90 Euro fällig, bei der Bahn sind es 49,90 Euro.

Sonderregelung für Inseln

Zu beachten ist, dass man sich mit dem Gepäckversand ausreichend Zeit lassen sollte. Mindestens einen Tag Vorlauf brauchen die Anbieter, bei der Lieferung auf ein Schiff oder eine der deutschen Inseln brauchen sie länger. Zudem kostet der Transport auf die Inseln extra. Wer sich das Herabtragen der Koffer im Treppenhaus sparen möchte, sollte dafür Wartezeit einplanen. Das Zeitfenster für die Abholung liegt bei Hermes zwischen 8 und 20 Uhr, bei der Bahn ist man immerhin spätestens um 18 Uhr vor Ort. Oder zahlt drauf und bekommt ein Zweistundenfenster für die Abholung genannt. Bei Tefra bekommt man immer einen Zeitraum von zwei Stunden genannt.

Einen vollständigen Überblick über die Tarife und die Beschränkungen finden Sie bei test.de