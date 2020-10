Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie suchen große Reedereien nach neuen Zielen in der Nähe deutscher Häfen. Naturschützer warnen vor immer mehr Kreuzfahrten im Wattenmeer.

Erst seit Kurzem stechen die ersten Kreuzfahrtschiffe wieder in See. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie suchten große Reedereien nach neuen Zielen in der näheren europäischen Umgebung, sagte Katharina Weinberg, Naturschutzreferentin der Schutzstation Wattenmeer. "Offenbar rückt jetzt auch der Nationalpark Wattenmeer mit seinen Inseln und Halligen zunehmend in den Fokus." Erste Touren habe es bereits gegeben, weitere würden beworben.

Die Reederei Hapag Lloyd Cruises steuerte laut Weinberg im Oktober die ostfriesische Insel Borkum an und auch Sylt stehe auf ihrem Tourenplan. Andere Reedereien sollen ebenfalls in den Startlöchern stehen. Das Wattenmeer gehört zum Unesco-Welterbe.

Ab 2022: Keine Kreuzfahrtschiffe in Eckenförder Bucht

"Wir sollten auf den Inseln im Nationalpark Wattenmeer ein Zeichen setzen und den großen Kreuzfahrtunternehmen signalisieren, dass sie hier unerwünscht sind", forderte Dennis Schaper, Stationsleiter der Schutzstation Wattenmeer auf Sylt. Er verwies auf Eckernförde an der Ostsee: Dort sind ab 2022 keine Kreuzfahrtschiffe mehr in der Bucht zugelassen.

Die Inseln und Halligen seien jetzt schon von touristischen Aktivitäten überlastet, da bedürfe es keiner zusätzlichen Tagesgäste, so Schaper. Und: Große Schiffe können die Kais der Nordseeinseln wegen ihres Tiefgangs nicht direkt anlaufen. Passagiere müssten mit Schlauchbooten durch den Nationalpark Wattenmeer an Land gebracht werden, was zusätzlich Unruhe in schützenswerte Bereiche bringen könne.

Lesen Sie auch:

- Tourismus in der Krise: Kreuzfahrtschiffe günstig abzugeben – notfalls zum Schrottwert

- Im Wrack der "Costa Concordia" Innenansichten eines Albtraums

- Verband beschließt: Wer auf Kreuzfahrt geht, muss sich auf Covid-19 testen lassen