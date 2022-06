Für die "Global Dream" in Wismar (im Bild) besteht noch Hoffnung. Für das Schwesterschiff "Global Dream II" in Warnemünde kommt jede Hilfe zu spät.

von Christian Hensen Schon Anfang 2022 stand das Schicksal der beiden "Global Dream"-Schiffe auf der Kippe – die Werft meldete Insolvenz an. Nun steht fest: Der beinahe fertige Luxus-Liner "Global Dream II" fährt von der Werft ohne Umwege zum Schrottplatz.

Drei Jahre lag die "Global Dream II" in Rostock-Warnemünde im Dock. Das Kreuzfahrtschiff ist eines von zwei riesigen Ozean-Dampfern, die jeweils mehr als 9000 Passagiere und über 2000 Besatzungsmitglieder über die Weltmeere schippern sollten. Doch die Pandemie erwies sich in diesem Fall als unüberwindbare Hürde, schon im Januar meldeten die MV Werften Insolvenz an. Auch die malaysische Muttergesellschaft Genting Group war nicht mehr im Stande, das zu ändern.

Nummer Zwei schafft es nicht

Nun gibt es Pläne, was mit den zwei Stahlriesen in Wismar und Warnemünde geschehen soll. Für die "Global Dreams II" bedeutet das: From Hero to Zero, ab zum Schrottplatz. Denn anders als das Schwesterschiff ist die Nummer Zwei erst im unteren Rumpfbereich fertiggestellt, es gäbe also noch sehr viel zu tun. Immerhin: Viele Anlagen und die Maschinen waren bereits geliefert, meldet der Reiseblog "Anbord".

Der Insolvenzverwalter plant, einen Teil der unverbauten Neuware wieder zu verkaufen, der Rumpf komme aber in die Verwertung, heißt es.

Vor einem solchen Schicksal versucht man die "Global Dream", die Nummer Eins der beiden Pötte, zu bewahren. Sie ist bereits zu großen Teilen fertig, der stern zeigte zuletzt im Januar einen aktuellen Stand des Baufortschritts.

Theoretisch kann die "Global Dream" also noch verkauft, fertiggestellt und in Dienst gestellt werden – wenn sich ein Käufer für das auf den asiatischen Markt angepasste Schiff findet. Dafür bleibt bis Ende 2023 Zeit, denn ab 2024 benötigt ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) die Werfthallen für den Bau von U-Booten, Korvetten und Fregatten.

Bis Ende 2023 bleibt der "Global Dream" noch Zeit

Das mag nach einer langen Gnadenfrist klingen, scheint aber am Ende knapp zu werden. Bislang interessierte sich nur ein einziger Käufer, das schwedische Familienunternehmen Stena, für die "Global Dream". Ende Mai sprang der Konzern jedoch wieder ab, nachdem der ehemalige Genting-Eigner Lim Kok Thay Pläne zur Gründung einer neuen Kreuzfahrtmarke in Asien bekanntgab und die strikten Corona-Regeln in China Pläne zur Wiederaufnahme des Kreuzfahrtverkehrs unmöglich machen.

Laut Insolvenzverwalter könnte die "Global Dream" mithilfe eines Hochseeschleppers sofort raus aus Wismar – sofern jemand den geforderten Preis bezahlt und die Bürgschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern übernimmt. Der geschätzte Gesamtpreis für ein Schiff der Global-Klasse liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro.

Passiert das nicht, steht der "Global Dream" wohl eine Zwangsversteigerung bevor. Dann dürften auch Abwrackwerften zuschlagen – und auch aus dem fast fertigen Kreuzfahrtschiff einen Haufen Einzelteile machen. Offenbar soll das aber verhindert werden. Der "Welt" sagte der Insolvenzverwalter, dass eine Versteigerung des Schiffes nicht beschlossen worden sei.

Das Schicksal der "Global Dream" hängt nun von der Geduld der Gläubiger und großem Glück bei der Käufersuche ab.

Es gibt Pläne, die Arbeitsplätze zu retten

Ähnlich nebulös ist auch die Zukunft der Belegschaft der MV Werften. Derzeit prüft das Verteidigungsministerium nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" eine Übernahme des Rostocker Standorts, um dort einen Reparaturbetrieb für die Marine einzurichten. Für rund 500 Menschen würde das eine sichere Weiterbeschäftigung bedeuten.

Auch TKMS prüft derzeit offenbar die Übernahme einiger Hundert Personen, die am Standort Wismar alles vorbereiten sollen, um dort ab 2024 mit der Arbeit beginnen zu können. Bis dahin befinden sich rund 1.500 Beschäftigte in einer Transfergesellschaft, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und die Fachkräfte vor Ort zu halten.

