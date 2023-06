Urlaub an der Ostsee oder Nordsee muss nicht teuer sein – wenn man an den richtigen Ort fährt.

Sommerurlaub in Deutschland Last Minute ans Meer? Wo der Urlaub an der Ostsee und Nordsee in diesem Jahr am günstigsten ist

von Leonie Zimmermann Der Sommer ist da – und in diesem Jahr sogar in Deutschland deutlich spürbar. Das lockt viele Urlauber ans Meer. Aber wo gibt es noch bezahlbare Unterkünfte an der Nordsee und Ostsee? Eine aktuelle Analyse gibt Tipps.

Deutschland überrascht uns in diesem Jahr mit einem Sommer, der seinen Namen verdient: warme Temperaturen, überwiegend Sonnenschein und am Meer eine frische Brise zur Abkühlung. Wer seinen Sommerurlaub noch nicht gebucht hat, der überlegt deshalb mitunter, ihn mal wieder im eigenen Land zu verbringen. Zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands zählen nach wie vor die Küstenregionen an der Nord- und Ostsee. Vor allem in den Sommermonaten kostet ein Urlaub an der deutschen See allerdings gerne mal ähnlich viel, wie eine Reise nach Italien oder Spanien.

Und trotzdem gibt es viele bezahlbare Orte in Nord- und Ostfriesland für diejenigen, die auf den letzten Drücker ihre sieben Sachen packen und einen Kurzurlaub machen wollen. Die Plattform "HometoGo" gehört zu den größten Online-Marktplätzen für Ferienhäuser und hat in einer aktuellen Analyse untersucht, wo man in Deutschland an die günstigsten Unterkünfte in Küstennähe kommt. Das Ergebnis zeigt eine abwechslungsreiche Auswahl an möglichen Reisezielen in Deutschland, die teilweise touristisch noch nicht so hoch frequentiert sind, wie die bekannten Badeorte. Im besten Fall sind sie also nicht nur günstig – sondern gleichzeitig auch nicht überlaufen.

Die günstigsten Orte an der Nordsee

Wen es an die Nordsee zieht, der wird demnach vor allem in Niedersachsen fündig. Vom Emsland bis nach Osnabrück, vom Dorf bis zur Stadt, ist hier alles dabei – und zwar bezahlbar. Das sind die zehn günstigsten Orte an der Nordsee für diesen Sommer:

Platz 10: Osnabrück, Niedersachsen (40 Euro pro Nacht)

Platz 9: Dornumersiel, Niedersachsen (40 Euro pro Nacht)

Platz 8: Friesland, Niedersachsen (38,8 Euro pro Nacht)

Platz 7:Emsland, Niedersachsen (38,8 Euro pro Nacht)

Platz 6: Haren, Niedersachsen, (38,4 Euro pro Nacht)

Platz 5: Rhauderfehn, Niedersachsen (37,5 Euro pro Nacht)

Platz 4: Wittmund, Niedersachsen (37,0 Euro pro Nacht)

Platz 3: Papenburg, Niedersachsen (36,0 Euro pro Nacht)

Platz 2: Dithmarschen, Schleswig-Holstein (35,0 Euro pro Nacht)

Platz 1: Hohegeiß, Niedersachsen (34,0 Euro pro Nacht)

Die günstigsten Orte an der Ostsee

An der Ostsee zieht es die meisten Urlauber nach Rügen oder an den Timmendorfer Strand. So richtig entspannt – und preiswert – ist das Ganze vor allem in der Hauptsaison allerdings oft nicht. Wer Geld sparen möchte, der sollte sich deshalb nach unbekannteren Alternativen umsehen, wie das Ergebnis der Analyse zeigt. Das sind die zehn günstigsten Orte an der Ostsee:

Platz 10: Südstrand, Schleswig-Holstein (50,5 Euro pro Nacht)

Platz 9: Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern (50,0 Euro pro Nacht)

Platz 8: Kiel, Schleswig-Holstein (49,8 Euro pro Nacht)

Platz 7: Übermünde, Mecklenburg-Vorpommern (49,1 Euro pro Nacht)

Platz 6: Rostock, Mecklenburg-Vorpommern (47,7 Euro pro Nacht)

Platz 5: Feldbergen Seenlandschaft, Mecklenburg-Vorpommern (46,5 Euro pro Nacht)

Platz 4: Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern (46,5 Euro pro Nacht)

Platz 3: Schönberger Strand, Schleswig-Holstein (44,2 Euro pro Nacht)

Platz 2: Schönberg, Schleswig-Holstein (44,0 Euro pro Nacht)

Platz 1: Mirow, Mecklenburg-Vorpommern (44,0 Euro pro Nacht)

Für die Analysen hat die Plattform jeweils mehrere Millionen Suchanfragen im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2023 untersucht und für die 100 beliebtesten Orte in der Region den Durchschnittspreis pro Nacht bei einem Check-in im Juli 2023 ermittelt. Wichtig ist hier zu wissen, dass die tatsächlichen Preise sich davon abheben können, weil sie sich je nach Buchungszeitraum und Verfügbarkeit verändern. Auch befinden sich nicht alle aufgeführten Orte direkt am Meer, sie sind aber ein möglicher Ausgangspunkt für Tagesausflüge an die See.

Quellen: Analyse Ostsee, Analyse Nordsee