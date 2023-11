"Oh du Fröhliche": Nach Jahren der Einschränkungen sind die Weihnachtsmärkte in Deutschland in diesem Jahr endlich wieder ohne Corona-Maßnahmen eröffnet. Ganz egal, ob als Familienausflug, mit den Arbeitskollegen oder den Freunden – der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele Menschen deshalb fest zum Vorweihnachtsprogramm dazu.

Jedes Jahr eröffnen in ganz Deutschland mehr als 1500 Weihnachtsmärkte, vom historischen Dorfmarkt bis hin zum quirligen Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt ist alles dabei. Die große Auswahl macht allerdings oft die Entscheidung für den diesjährigen Weihnachtsmarkt schwieriger. Wer nicht auf den heimischen Christkindlmarkt gehen, sondern mal ein paar neue Eindrücke sammeln möchte, der hat die Qual der Wahl. In der Bilderstreite zeigen wir Ihnen deshalb zehn Weihnachtsmärkte, die sich in diesem Jahr besonders lohnen.

Christstollen und weihnachtliche Rekordhalter

So hat beispielsweise der Nürnberger Weihnachtsmarkt endlich wieder geöffnet. Er gehört zu den wohl bekanntesten Märkten in Deutschland – und das auch über die Landesgrenzen hinaus. Die Reise auf den Dresdner Striezelmarkt lohnt nicht nur wegen der leckeren Dresdner Christstollen, und in Rostock können die Besucher Bekanntschaft mit einem weihnachtlichen Rekordhalter machen.

Übrigens: Wer den größten Weihnachtsmarkt in Deutschland besuchen möchte, der wird in Stuttgart und Nürnberg fündig. Gemessen an der Besucherzahl ist allerdings Köln der beliebteste.