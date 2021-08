Verlassen, trostlos und zerfallen – so sieht es mancherorts in Brandenburg aus. Fotograf Ralph Gräf fängt diese zum Teil kargen Orte mit seiner Kamera ein. Mit dem stern spricht er über seine Fotoserie "Brandenburg Countryside". Die meisten Bilder, die ich mache, entstehen bei zufälligen Streifzügen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Ich den größeren Ortschaften gehe ich aus den Zentren raus, weil die Zentren eher so herausgeputzt sind, damit sich der ein oder andere Tourist da wohlfühlt. Und dort findet man dann die spannenderen Motive.Vor zwölf Jahren zieht Fotograf Gräf von Bayern nach Brandenburg.Mich hat zunächst eigentlich die Andersartigkeit von dem fasziniert, was man vom sehr aufgeräumten Bayern kennt. So dieses Gefühl: das ist irgendwie ein bisschen ursprünglicher, das ist weniger rausgeputzt. Es hat eine gewisse herbe Schönheit, eine gewisse Herbheit. Und dann finde ich es eigentlich auch wichtig, gerade für Leute aus meiner Generation, die beide Deutschlands mitbekommen haben und sich sehr gut an die DDR-Zeit erinnern können, die Erinnerung an diese Andersartigkeit wach zu halten. Ohne, dass ich das damit irgendwie bewerten möchte.Ralph Gräf arbeitet über fünf Jahre an der Fotoserie. Ein Zeitraum, den einige seiner Motive nicht überstehen.Bei einigen Orten weiß ich, dass es sie nicht mehr gibt. Zum Beispiel diese Silo-Türme, die man auf den Bildern sieht. Die gibt es nicht mehr. Die sind abgerissen worden. Es verschwindet schon einiges.Doch was ist so faszinierend an verlassenen Orten?Was mich daran fasziniert, ist, dass diese Orte die Vergänglichkeit zeigen. Und gleichzeitig viele Geschichten erzählen. Man fragt sich oft: Was ist hinter den Mauern passiert? Welche Geschichte steckt hinter einem Kiosk? Warum ist dieses Business in die Hose gegangen? Wie bei dem Imbiss, der ganz offensichtlich nicht mehr in Betrieb ist. Ich finde, dass diese Stadtlandschaften und Bilder eine Geschichte erzählen. Es ist mir wichtig, dass es vielleicht in dem Betrachter eine Geschichte auslöst. Auch wenn es nicht die reale Geschichte ist, aber es soll eine Art von Nachdenken, von Kopfkino, in Gang setzen.