Flugpassagiere, die dieser Tage mit Flugzeugen in den Sommerurlaub fliegen, gehen an Bord der Fünf-Sterne-Airline häufiger leer aus. Nicht immer landet die gewünschte kleine Mahlzeit oder ein Erfrischungsgetränk auf dem Klapptischchen. Jetzt teilte auf Anfrage eine Unternehmenssprecherin mit, dass sich in den Produktionsstätten an den Drehkreuzen München und Frankfurt überdurchschnittlich viele Mitarbeiter krank gemeldet hätten.

Als Reaktion würden Lufthansa-Verbindungen mit unter drei Stunden Flugzeit nur noch eingeschränkt mit Getränken und Lebensmitteln beladen, sagte die Sprecherin. Bei Flügen mit mehr als drei Stunden Flugzeit gebe es hingegen die übliche Versorgung. Man tue alles, um die Engpässe zu überwinden.

Ärger für Lufthansa: "Wir kochen vor Wut - LSG - Not4sale"

Anscheinend gibt es einen Zusammenhang zwischen den vermehrten Krankmeldungen und den Verkaufsplänen für die LSG Sky Chefs. Der Lufthansa-Konzern hat den Geschäftsbereich mit weltweit 35.000 Arbeitsplätzen offiziell zum Verkauf gestellt. Der operative Gewinn der Sparte von zuletzt 115 Millionen Euro genügt nicht mehr den Profitabilitätsansprüchen.

Bereits Anfang Juni hatten Beschäftigten des Cateings-Unternehmen unter dem Motto "Wir kochen vor Wut - LSG - Not4sale" zu Protest-Mittagspausen an den Standorten Frankfurt, München, Köln, Stuttgart und Düsseldorf aufgerufen. "Wir lehnen den Verkauf der LSG entschieden ab", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. "Bis Ende 2020 will LSG 580 Jobs in den Küchen streichen – die meisten in Frankfurt", schreibt die "Bild".

LSG im Billiglohnland Tschechien

Außerdem hat die LSG ein neues Werk im tschechischen Bor in Betrieb genommen, deren Angestellte zu wesentlich günstigeren Konditionen arbeiten. Die "Bild" berichtete, dass dort 120 Mitarbeiter bis zu 20.000 Mahlzeiten für die Economy-Class täglich produzieren sollen, die per Kühl-Lkw nach Frankfurt transportiert werden. Diese Umstellung dürfte durch die lange Lastwagenfahrt alles andere als nachhaltig sein.

Konkrete Beispiele für Versorgungseinschränkungen wollte die LSG nicht geben. Passagiere berichteten, dass es in der Economy Klasse beispielsweise keine Heißgetränke sowie Schokoschnitten statt belegte Sandwichs gegeben habe. Auf den Flügen bittet Lufthansa ihre Gäste um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

