In Mannheims Innenstadt gibt es keine Straßennamen. Ähnlich wie in New York City, besteht der Stadtkern aus viereckigen Häuserblocks. Wie bei einem Schachbrett, ist jedem Quadrat ein Buchstabe und eine Zahl zugeordnet. Statt im "Broackerweg 94" oder in der "Narsdorfer Straße 70“, lebt man in der Mannheimer Innenstadt in "D6 18" oder "T3 5". Doch die Quadrate finden sich nicht nur auf dem Stadtplan: Das Siegel der Universität Mannheim nimmt Bezug auf die Quadrate. Auch auf der Webseite der Stadt findet sich das Logo "Mannheim²" – ausgesprochen: Mannheim im Quadrat. Die Universitätsstadt macht ihrem Beinamen "Quadratestadt" alle Ehre.