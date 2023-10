Niemand muss den Mont Blanc besteigen oder Mallorca bei einem Segeltörn umrunden, um ein Abenteuer zu erleben. Auch auf scheinbar ausgetretenen Pfaden – vor der eigenen Haustür – gibt es viel zu entdecken. So zumindest das Konzept der Mikroabenteuer. Der britische Abenteurer Alastair Humphreys gilt als Pionier dieser kleinen Alltagsfluchten. Mit seiner Idee wollte er einfach zeigen, dass Abenteuer nicht nur etwas für Abenteurer sind. Gerade wenn die Tage kürzer werden, es nass und grau wird, lädt das Sofa dazu ein, sich dort einzukuscheln – aber wer sich vor die eigene Haustür wagt, kann auch im Herbst tolle Ausflüge machen.

Für Alstairs Humphreys muss ein Mikroabenteuer lokal, kostengünstig, simpel und kurz sein. Im Interview mit GEO erzählte er, dass er diese kleinen Alltagsfluchten vor allem für sehr gestresste Menschen gar für essentiell hält. Richtig rund wird für ihn ein solches Erlebnis nur, wenn auch eine Nacht in der Natur verbracht wird – aber das sei jedem selbst überlassen.

Mikroabenteuer: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah

Das das Gute ganz in der Nähe wartet, wusste schon der Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Das zu erkennen und neue Orte, Aktivitäten oder Ecken zu erkunden, ist nicht immer einfach. Der wichtigste Schritt bei einem Mikroabenteuer ist daher der Anfang. Statt sich stunden- oder gar tagelang mit der Planung zu befassen, lautet die Devise: Einfach machen! So denkt auch der Mann, der diese Art des Abenteuers in der Bundesrepublik bekannt gemacht hat: Christo Foerster. Er selbst hat sich für seine Alltagsfluchten drei Regeln auferlegt, wie er im Interview mit dem stern verriet. Die wohl wichtigste: sich unmotorisiert fortbewegen. Das heißt, bevorzugt mit Rad, paddelnd oder zu Fuß. Alternativ mit Bus und Bahn.

Inspiriert von den Pionieren der kleinen Abenteuer stellen wir in der Bildergalerie elf Ausflugsideen für den Herbst vor!