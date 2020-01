Das auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft in Berlin-Mitte betriebene City Hostel muss schließen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Dienstag entschieden und damit eine Klage der Betreiber dagegen abgewiesen. Das Bezirksamt Berlin hatte dem Betreiber im November 2018 die Nutzung untersagt, weil die Mietzahlung für das Objekt gegen Sanktionen verstoße, die die EU ein Jahr zuvor gegen Nordkorea erlassen hatte. Das Bezirksamt sei für die Verfügung zuständig, urteilte das Gericht. Daran ändere auch die hohe außenpolitische Relevanz des Vorgangs nichts. Seit 2017 verbietet eine EU-Verordnung auf der Basis von UN-Sanktionen unter anderem Immobiliengeschäfte mit Nordkorea, um dem totalitären Staat keine Devisen für sein Atomwaffenprogramm zu liefern. In einem Mietvertrag von 2016 waren für das City Hostel monatliche Mietzahlungen in Höhe von 38.000 Euro vereinbart worden. Die Betreiber des Hostels hatten angegeben, seit April 2017 keine Miete mehr für das frühere Botschaftsgebäude gezahlt zu haben. Das Gericht sah es dennoch als erwiesen an, dass der Betrieb des Hostels eine verbotene Tätigkeit im Zusammenhang mit der Nutzung von Immobilien im Eigentum Nordkoreas darstellt. Gegen das Urteil kann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Berufung eingelegt werden.