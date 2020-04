Sehen Sie im Video: Safariland Stukenbrock wieder geöffnet.









Das Safariland Stukenbrock ist der erste Tierpark in Deutschland, der während der Corona-Pandemie wieder öffnen durfte. Seit Freitag bietet der Zoo- und Freizeitpark bei Bielefeld wieder die Auto-Safari durch die befahrbaren Freigehege der Löwen und Tiger sowie im Steppengelände an. Die Gäste können Löwen, Tiger, Giraffen, Elefanten, Kamele, und viele andere Tiere bestaunen. Allerdings nur aus der Sicherheit ihrer Auto heraus. Denn aussteigen ist ausdrücklich verboten. Dazu Markus Köchling, Mitarbeiter des Safariparks am Samstag: O-TON MARKUS KÖCHLING, MITARBEITER SAFARIPARK STUKENBROCK "Wir sind die ersten in ganz Europa, die jetzt eine größere Freizeiteinrichtung öffnen können. Das liegt an unserem besonderen Konzept, also wir haben extra mit den Behörden hier vor Ort einen quasi Corona-Fahrplan organisiert, das heißt wir haben hier also besondere Auflagen, die Leute bleiben komplett in ihren PKWs sitzen, in ihrem sicheren Umfeld, können uns so besuchen, keine Ansteckungsgefahr, und können also so in diesen durchaus schlimmen Zeiten für alle, jetzt trotzdem Tiere live erleben." Statt 30 sind es nun nur noch 20 Euro pro Fahrzeug, die die Durchfahrt durch den Park kostet. Bis zu zwei Erwachsene mit eigenen Kindern oder Personen des eigenen Haushalts im privaten PKW sind erlaubt. Und die Reaktionen der Gäste sind durchweg positiv: O-TON SVEN, HANNAH UND MORITZ "Ja, ein super Tag bis jetzt, endlich, es tut gut mal wieder raus zu dürfen, und mal wieder etwas anderes zu sehen, und gerade für die Kinder ist das mit den Tieren ein schönes Erlebnis." O-TON MIKE "Ja, es ist toll einfach mal wieder rauszukommen, und sehr beeindruckend hier die Tiere zu sehen, und gerade für die Kinder natürlich traumhaft." Das alle Besucher aus dem gleichen Haushalt stammen, wird anhand von Ausweisen stichprobenartig überprüft. Die Safari und der Ticket-Erwerb erfolgt kontaktlos, um alle Auflagen zu erfüllen und Infektionswege zu vermeiden. Tickets können online oder bargeldlos vor Ort erworben werden. Die Fenster des Fahrzeugs müssen während der gesamten Safari-Tour geschlossen bleiben. Und Toilettenbesuche sind nur vor und nach der Safari-Durchfahrt erlaubt, die zwischen 45 und 90 Minuten dauern kann.