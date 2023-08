von Gunnar Herbst Eine Sandburg, die Nordsee und milde 20 Grad – viel mehr braucht es nicht, um sich am Strand von Nieblum zu erholen, findet stern-Autor Gunnar Herbst.

Was wäre, wenn man alles hinter sich ließe, um auf Föhr zu leben? Die Nordseeinsel stellt solche Fragen. Am liebsten möchte man ihrem Ruf folgen. Einmal im Jahr tue ich das auch, für zwei Wochen im Sommer. Nirgendwo sonst kann ich mich besser erholen, weil das Leben so herrlich reduziert ist. Essen, trinken, schlafen, Rad fahren, mal einen Bauernhof oder ein Maislabyrinth besuchen. Am liebsten aber bin ich am Strand von Nieblum.