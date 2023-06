Wandern erlebt nicht erst seit der Coronavirus-Pandemie eine Renaissance. Immer mehr Menschen sehnen sich nach dem Abenteuer in der Natur, nach menschenleeren Landschaften und dem Duft von Freiheit. Kein Wunder, dass mehr als jeder zehnte Deutsche regelmäßig in die Wanderschuhe schlüpft, um neue Orte zu erkunden.

Die schönsten Wanderungen in Deutschland

Aber welche Regionen in Deutschland lohnen sich eigentlich am meisten für Wanderer? Darauf gibt es natürlich jede Menge individuelle Antworten. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat nun gemeinsam mit der Outdoor-Plattform AllTrails untersucht, welche Wanderwege in Deutschland basierend auf den Bewertungen auf der Plattform am beliebtesten sind.

Das Ergebnis ist eine abwechslungsreiche Top Ten, die wir Ihnen in der Bildergalerie zeigen. Eines aber vorweg: Es gibt ein Bundesland, das die Nase in Sachen Wanderfreude klar vorne hat.

Quellen: Holidu, AllTrails