von Julia Kopatzki Mexiko ist eine der Themenwelten im Pantasialand bei Köln, gleich nebenan liegen Afrika und Asien. Im Freizeitpark urlauben und Ferne erleben, kann das funktionieren?

Während hinter mir die A 553 röhrt, schwingt vor mir die dunkle Holztür auf und gibt die Welt im Innern frei. Dort wachsen grüne Palmensträucher und knallrote Blumen. Der Boden ist rot wie der Sand der Sahara. An den Wänden hängen geschnitzte Masken und Tierköpfe aus Holz. Auf der anderen Seite des runden Raumes steht ein Mann in einer Hütte mit einem Dach aus Schilf und Lehm. "Willkommen in Afrika", sagt er und grinst mich an.