Egal ob München, New York oder Moskau – Jonas ist als Pilot viel unterwegs. Seine Reiseabenteuer teilt er auf seinem Instagram-Account PumpingPilot. Ebenso wie seinen schönen Oberkörper, den er durch ein straffes Fitnessprogramm in Form hält. Seit 2011 ist er erster Offizier bei einer deutschen Airline. „Mir gefällt am besten, dass ich meine große Leidenschaft, das Reisen, mit meinem Beruf verbinden kann.“ Momentan fliegt er fast alle großen Städte Europas an, ab 2019 ist er auch interkontinental im Einsatz. Im Schnitt ist Jonas 17 bis 20 Tage pro Monat unterwegs. Für ihn genug Zeit, um auch noch Ernährungs- und Fitnesstrainer zu werden. Die Lizenz dazu hat er vor eineinhalb Jahren absolviert. Auf Instagram kommt sein Lifestyle auf jeden Fall gut an. Also, Augen aufhalten! Vielleicht begegnen Sie Jonas ja auf Ihrem nächsten Flug.