Zum 19. Mal haben die anonymen Tester des jährlich erscheinenden "Relax Guide" mehr als 1200 Wellness-Hotels in Deutschland besucht. Ihr Fazit fällt erfreulich positiv aus: "Die Guten sind so gut wie noch nie."

"Dank umfangreicher Investitionen ist die Infrastruktur vor allem in besseren Häusern geradezu perfekt“, sagt der Herausgeber Christian Werner. Doch die Hotellerie habe mit einem eklatanten Fachkräftemangel zu kämpfen, was sich immer häufiger in Mängeln bei der Servicequalität zeige. Gerade im Fünf-Sterne-Segment machen ungenügende Deutschkenntnisse und fehlende Ausbildung keinen guten Eindruck. "Hier müssen nicht wenige Hotels nachbessern", so Werner.

Die Aufsteiger des Jahres

Viele Häuser konnten ihre Qualität steigern und schnitten besser ab als im Vorjahr. Bemerkenswerte Aufsteiger sind der Öschberghof bei Donaueschingen, das Weissenhaus Grand Village Resort an der Ostsee, das Sonnenalp Resort und das Bergkristall, die beide im Allgäu liegen.

Wie immer werden in die "Wellness-Bibel" nur Häuser aufgenommen, die mit mindestens 13 Punkten bewertet werden. Die Kriterien sind streng: Insgesamt schafften es nur 12 Prozent aller begutachteten Hotels, die mit dem Qualitätssiegel der Branche, der "Lilie", ausgezeichnet und ausführlicher in der Buchausgabe vorgestellt werden.

In der gedruckten Ausgabe gibt es erstmals "Wellness auf einen Blick" – die Top-Rankings in insgesamt vier Kategorien. Dabei reicht das Spektrum von "Naturlage" über "Klein und fein" bis hin zur Kategorie "Gourmet".

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir alle Hotels vor, die in dem Ranking mit drei Lilien ("hervorragend") und vier Lilien ("Spitzenbetrieb" bei 19 Punkten, "Höchstnote" bei 20 Punkten) abgeschnitten haben.

Weitere Informationen zu allen mit einer "Lilie" ausgezeichneten Häusern finden sie hier: www.relax-guide.com/wellnesshotel

Lesen Sie auch:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.