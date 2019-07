Am Flughafen Berlin Brandenburg können Termine offenbar auch eingehalten werden. Am Dienstag wurde am Terminal 2 Richtfest gefeiert. Mit dem Zusatzterminal will die Flughafengesellschaft Engpässen am neuen Hauptstadtairport vorbeugen. Das Gebäude soll vor allem zur Abfertigung von Billigairlines-Passagieren dienen. Der Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. "Es ist keine Kathedrale des Verkehrs. Die haben wir bereits in unserem Terminal T1, sondern wir haben hier ein praktisches funktionales Gebäude errichtet, was aber durchaus Dimensionen hat." Das Terminal 2 soll etwa sechs Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen. Das sei mehr als alle anderen ostdeutschen Flughäfen zusammen im Jahr abfertigen, so der Flughafenchef. Unterdessen habe man in dieser Woche auch mit der finalen Prüfung von Terminal 1 begonnen. "Wir haben Jahre gebraucht, die Baukatastrophe des BER in Ordnung zu bringen. Wir haben in der letzten Woche das Testat bekommen, dass die Anlagen, die zwölf bauaufsichtlich prüfnotwendigen Anlagen des BER, soweit hergestellt sind und soweit testiert worden sind, damit wir in die finale Wirkprinzipprüfung, die umfassende Gesamtprüfung einsteigen können." Ursprünglich sollte der Flughafen im Jahr 2011 in Betrieb gehen und das mit nur einem neuen Terminal für Passagiere. So wäre der Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt inzwischen zu klein. Neuer Eröffnungstermin für beide Terminals T1 und T2: Oktober 2020.