Das Luxushotel "The Fontenay“ an der Hamburg Außenalster öffnet seine Türen.

Wir konnten schon zuvor einen Blick in das exklusive Fünf-Sterne-Plus-Haus werfen.

Modern und elegant präsentiert sich das Hotel von außen.

Auch innen sind runde, organische Linien erkennbar.

Die Gänge sind gebogen, die Außenwände abgerundet.

Der Grundriss hat kaum rechte Winkel - eine besondere Herausforderung beim Bau.

Direkt an der Alster gelegen, bietet sich aus den Zimmern ein einzigartiger Ausblick auf die Hansestadt.

Auch aus dem Spa-Bereich ist die Aussicht beeindruckend.

Herzstück des Hotels ist die imposante Lobby.

Sie soll ein Platz für alle Hamburger sein, nicht nur für Hotelgäste. Ob das bei Zimmerpreisen ab 355 € und entsprechender Speisekarte realistisch ist? Hamburg mangelt es nicht an Luxushotels, Orte zum Verweilen für Durchschnittsbürger werden dagegen immer gesucht. Immerhin: Das "The Fontenay“ setzt durchaus eigene Maßstäbe.

Und passt sich unaufgeregt, aber stilvoll dem hanseatischen Understatement an.

Nach der Eröffnung wird sich zeigen, wer das besondere Ambiente genießen kann.