Als würde man mit einer riesigen Gummizwille in den Himmel geschossen: Aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde in knapp drei Sekunden. Das schaffen sonst nur Spitzensportwagen wie der 640 PS starke Lamborghini Huracán. Am Ende der Strecke ist der Luxusschlitten jedoch nicht 400 Meter über dem Erdboden – das können nur Segelflugzeuge. Oben angekommen kein Lärm, sondern nur das Rauschen des Windes, eine grandiose Aussicht und das Gefühl von Freiheit.

Segelfliegen ist eines der schönsten Hobbys der Welt – sagen die Segelflieger. Wer das für sich selbst herausfinden möchte, hat an diesem Wochenende in Hamburg auf einer exklusiven Veranstaltung die Gelegenheit dazu. Was kostet die Ausbildung und wie lange dauert sie? Gibt es gesundheitliche Anforderungen? Verträgt sich der Zeitaufwand mit meinem Familienleben? Und überhaupt: Warum wird Segelfliegen Teamsport genannt, wenn doch nur höchstens zwei drinsitzen können und man sich nicht bewegt?

Anmelden und einsteigen

Diese Fragen beantworten die Experten des Hamburger Aeroclubs am 14. April ab 13 Uhr im Clubhaus des HAC. Interessierte müssen sich per Mail (info@hac-boberg.de) anmelden, denn nach dem theoretischen Teil geht es an die Flugzeuge und auf einem Gastflug über das Naturschutzgebiet Boberger Dünen mit Blick bis hinunter zur Elbphilharmonie und zur Alster.