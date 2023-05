An der Nordseee: Am Strand bei Nieblum auf der Insel Föhr gehen Ausflügler bei strahlendem Sonnenschein am Strand spazieren

Der Sommer kommt, die Tage werden lang und warm. Machen Sie sich auf den Weg, schauen Sie vor die Haustür oder fahren ins benachbarte Bundesland. Wir geben 13 Anregungen zu Ausflügen für die ganze Familie zwischen Nordsee und Bodensee. Von Gunnar Herbst

Wenn wir vom Reisen träumen, wünschen wir uns in die Ferne. Einmal im Leben Tibet besuchen, Indien oder Myanmar. Am Rand des Grand Canyon stehen, den Kilimandscharo besteigen oder den Amazonas befahren. Im Great Barrier Reef tauchen oder Neuseelands stille Weite und wilde Natur erleben.

Oder wir träumen von der einsamen Insel in der Südsee oder der Karibik. Davon, in einer Hängematte unter Palmen zu dösen, barfuß über den Sandstrand zu laufen, im türkisen Wasser zu baden. Und nie zu frieren, weil die Sonne immer scheint. So weit, so gut.