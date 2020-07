Sehen Sie im Video: Deutsche Reisende erklären, warum sie gerne in Deutschland bei bestem Wetter ihren Urlaub verbringen.





Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen lässt sich auch in Deutschland gut der Urlaub verbringen. Entsprechend locker ist die Stimmung am Freitag im bayerischen Chiemgau. Dort kann man sich unter anderem bei einer Bootsfahrt über den Chiemsee entspannen. Hier die Stimmen von einigen Deutschen, die gerne in Deutschland bei bestem Wetter ihre Freizeit verbringen: URLAUBER ROLAND HENN: "Für mich war ein Grund: es ist einfach zu erreichen. Man ist flexibler mit Auto oder mit den Öffentlichen, mit der Bahn. Man ist flexibler, vor allem: man kommt immer zurück. Das ist ein ganz einfacher Vorteil." URLAUBER HELMUT BACKHAUS: "Der große Grund ist natürlich die wunderbare Landschaft, die wir hier haben, wo man plötzlich mal darauf kommt, wir haben es ja vor der Haustür, müssen nicht Tausende von Kilometern fliegen, sondern wir haben hier in Bayern, wir haben in anderen Bundesländern wunderbare Gegenden, die wir jetzt endlich mal besuchen, denke ich mir. Und dadurch vielleicht auch die Wirtschaft wieder noch mehr ankurbeln. Das haben wir alle nötig. Das brauchen wir alle." LINKEN-PARTEICHEF BERND RIEXINGER: "Ich bin schon zum zweiten Mal hier und genieße wirklich die Ruhe. Es ist übrigens erstaunlich, wie ruhig es ist, wenn auf einer Insel keine Autos und keine anderen Fahrzeuge sind. Und es ist natürlich traumhaft hier von der Landschaft, am See zu baden. Und wie gesagt, die Stille und Ruhe hier zu genießen." Aber ob das Wetter am Wochenende für die Urlauber weiter mitspielt, ist derzeit eher fraglich. Deutschlandweit präsentiert es sich eher durchwachsen. Mit Regenschauern und etwas kühleren Temperaturen ist vielerorts zu rechnen. Ab Anfang nächster Woche kann man dann, nach Aussage der Meteorologen, wieder auf etwas sommerlicheres Wetter hoffen. Und dann sind Urlaubziele in Deutschland erst recht eine Reise wert.