An den Stränden wird es voll: In Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben die Sommerferien begonnen. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen folgen Anfang der Woche. Wegen der Corona-Krise machen in diesem Jahr mehr Deutsche als sonst Urlaub im eigenen Land. Das merken auch die Ferienorte an der Nord- und Ostsee. Sie berichten durchgängig von einer sehr guten Buchungslage.

"Bei uns sind die Quartiere fast restlos ausgebucht. Die Vorbuchungen für den Sommer 2020 waren auch vor der Corona-Pandemie schon sehr gut, so dass nur noch wenige kurzfristige Reisende hinzugekommen sind", sagte die Pressesprecherin des Tourismus-Service Grömitz, Jaqueline Felsmann.

Auch an der Nordseeküste sind die Betten zum großen Teil ausgebucht. "Wir hatten vermutlich den stärksten Juni der vergangenen Jahre, und in der kommenden Woche werden wir die 90 Prozent-Marke in Auslastung und Belegung hinter uns lassen", sagte Olaf Raffel vom Büsumer Tourismus Marketing Service TMS.

ADAC: Stau in Richtung Norden und an der Grenze zu Dänemark

Um zu großes Gedränge an den Stränden zu verhindern, haben die Ostseebäder Scharbeutz, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin eine Internetseite entwickelt, auf der sich Tagestouristen vorab über das Platzangebot an den Stränden informieren können. Das System werde spätestens Mitte Juli verfügbar sei, sagte der Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB), André Rosinski.

Auf den Straßen im Norden rechnet der ADAC am Wochenende mit vielen Staus. Betroffen sind nach Angaben des Automobilclubs vor allem die Straßen rund um Hamburg sowie die Autobahn 1 Richtung Fehmarn und die Autobahn 7 Richtung Norden. Da Reisende bei der Einreise nach Dänemark nachweisen müssen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen in dem Land gebucht haben, kann es nach Angaben des ADAC an der Grenze zu Wartezeiten kommen.

Viel Geduld benötigen Autourlauber auch auf den Hauptdurchgangsrouten im benachbarten Ausland - inklusive der Autobahnen und Küstenstraßen in Kroatien und Slowenien, Ebenso ist bei der Einreise von Slowenien nach Kroatien mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen.Eine Übersicht über die Strecken in Deutschland mit der größten Staugefahr finden Sie am Ende dieses Artikels.

So sehen Sie in Echtzeit, wo momentan Stau ist

Möchten Sie gern sehen, auf welchen Autobahnen in diesem Moment Staus drohen?

Dazu ein Tipp: Klicken Sie in der untenstehenden Karte zunächst oben links auf "Größere Karte ansehen". Klicken Sie in der sich dann öffnenden Karte zunächst oben links auf das Menü-Icon (Drei waagerechte Striche) und anschließend im Menü auf den Punkt "Verkehr". In der Google-Map-App auf iOS oder Android klicken Sie dagegen zunächst auf das Ebenen-Symbol (Rautensymbol oben rechts unter dem Suchschlitz) und dann auf "Verkehrslage" Sie erhalten dann eine Echtzeitübersicht darüber, wo sich die Verkehr gerade staut.

Auch der ADAC bietet eine Karte mit einer Live-Ansicht zur Verkehrssituation an. Sie finden Sie unter diesem Link.

ADAC-Stauprognose: Auf diesen Strecken wird es voll

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großräume Berlin, Hamburg und Köln

A1: Bremen - Hamburg - Puttgarden

Bremen - Hamburg - Puttgarden A2: Dortmund - Hannover - Berlin

Dortmund - Hannover - Berlin A3: Köln - Frankfurt - Nürnberg

Köln - Frankfurt - Nürnberg A5: Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel A6: Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim

Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim A7: Hamburg - Flensburg

Hamburg - Flensburg A7: Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A8: Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A9: Berlin - Nürnberg - München

Berlin - Nürnberg - München A10: Berliner Ring

Berliner Ring A11: Berlin - Dreieck Uckermark

Berlin - Dreieck Uckermark A24: Berlin - Hamburg

Berlin - Hamburg A61: Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A93: Inntaldreieck - Kufstein

Inntaldreieck - Kufstein A95/B 2: München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A99: Umfahrung München

Quelle: ADAC