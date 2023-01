von Leonie Zimmermann Ein Blick in den Sternenhimmel kann vieles wett machen. Leider zeigen sich die Sterne vor allem in der Nähe von Städten selten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie in Deutschland am besten Sterne beobachten können.

Manchmal kann es so einfach sein: Ein Blick in die weite Welt der Sterne – und für einen kleinen Moment scheint die Welt um uns herum wieder in Ordnung zu sein. Die vielen funkelnden Lichter am klaren Nachthimmel fördern nachweislich unsere Entspannung und – wer kennt es nicht – haben durchaus auch eine inspirierende Wirkung. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen auf die Suche nach den schönsten Spots zum Sternegucken machen.

Fündig werden sie in Deutschland gleich an mehreren Orten. Viele Bundesländer haben sogar spezielle Sternenparks erschaffen, in denen sich alles um das intensive Erlebnis unter klarem Sternenhimmel dreht. Wir stellen Ihnen die schönsten Sternenparks in Deutschland einmal kurz vor. Damit Sie beim nächsten klaren Wintertag wissen, wo Sie den besten Blick in die Sterne bekommen.

Die schönsten Sternenparks in Deutschland

Sternenpark Winklmoos-Alm, Bayern

Das von der "International Dark-Sky Association" ausgezeichnete Dark-Sky-Gebiet liegt mitten in den Chiemgauer Alpen, rund 60 Kilometer von Salzburg entfernt. Durch die Höhe von 1.200 Metern können Sternengucker aber einen uneingeschränkten Blick auf bis zu 5.000 Sterne werfen. Im Sommer werden außerdem geführte Stern-Erkundungen angeboten, bei denen Experten den Besuchern die Sternenbilder nahebringen.

Sternenpark Westhavelland, Brandenburg

Die Milchstraße in ihrer ganzen Pracht bewundern, und das unweit von unserer Hauptstadt Berlin – das geht im Sternenpark Westhavelland. Mitten im gleichnamigen Naturpark gelegen, können Freunde des gepflegten Sternenguckens hier zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Blick in den klaren Himmel werfen.

Sternenpark Insel Pellworm, Schleswig-Holstein

Die Nordseeinsel gilt als einer der dunkelsten Orte Deutschlands – und bietet damit auch einmalige Ausblicke auf den Sternenhimmel. Seit 2021 ist die Insel als Dark-Sky-Gebiet zertifiziert. Dafür wurde zum Beispiel die Straßenbeleuchtung minimiert. Kleiner Bonus für Romantiker: Der Blick in die Sterne wird hier durch das Rauschen des Meeres begleitet.

Sternenpark Nationalpark Eifel, Nordrhein-Westfalen

Mehr als 100 Quadratkilometer vollkommene Dunkelheit: Der Sternenpark mitten in der Eifel gehört aus gutem Grund zu den beliebtesten seiner Art in Deutschland. Von insgesamt fünf Aussichtspunkten können Sternengucker über den Wald hinweg in den Himmel schauen und die Milchstraße und andere Sternenbilder bewundern.

Sterneninsel Spiekeroog, Niedersachsen

Wenige Einwohner, vom Wattenmeer umgeben und viel Natur: Die Nordsee-Insel Spiekeroog zählt zu den dunkelsten Orten in unserem Land. Die Bewohner sind stolz darauf, dass sie nachts vor allem eines sehen: Den Sternenhimmel. Die Insel gehört seit August 2022 nun auch offiziell zu den Hotspots für Sternengucker in Deutschland – und ist definitiv einen Besuch wert.

Sternenpark Mecklenburger Parkland, Mecklenburg-Vorpommern

Sternegucken und gleichzeitig noch etwas lernen, das geht seit 2021 in diesem Sternenpark. Mit Hilfe von speziellen Beobachtungsspots und Infomaterial werden die Besucher einen Sternenpfad entlanggeführt, der ihnen die Sterne näherbringt – während sie unter dem klaren Sternenhimmel entlangschlendern.

Sternwarte St. Andreasberg, Niedersachsen

Intensive Sternen-Begegnungen für alle, das haben sich die Besitzer der Sternenwarte St. Andreasberg auf die Fahnen geschrieben. Der Beobachtungspunkt mitten im Nationalpark Harz ist Deutschlands erste barrierefreie Anlage ihrer Art. Neben der normalen Sternenbeobachtung finden dort auch regelmäßig Führungen und Lesungen rund um den Sternenhimmel statt.

Sternenpark Schwäbsische Alb, Baden-Württemberg

Wer es wirklich ernst meint mit dem Sternengucken, der ist hier richtig aufgehoben: Der Sternenpark Schwäbische Alb bietet nicht nur selbst einen traumhaften Blick in den dunklen Sternenhimmel, sondern ist auch umgeben von insgesamt 13 Sternwarten. Die Lage im gleichnamigen und mehr als 800 Quadratkilometer großen Biosphärenreservat sorgt für beste Voraussetzungen für eine klare und sternenklare Nacht.