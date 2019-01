Schon zum 17. Mal wird dieser Publikumspreis vergeben: der Travellers' Choice Award von TripAdvisor. In diesem Jahr wurden weltweit 7812 Unterkünfte in 94 Ländern in neun Kategorien gewürdigt.

Das globale Ranking wird von den Tulemar Bungalows & Villas angeführt, die in einem Nationalpark in Costa Rica liegen. In die internationalen Top Ten hat es kein deutsches Hotel geschafft, hier dominieren Asien und Amerika. Aber auch Hotels in Italien und Österreich konnten punkten: Auf dem internationalen Rang fünf landete etwa das Alpin Spa Tuxerhof im Tiroler Zillertal.

Sieht man sich das Ergebnis für Deutschland im Detail an, fällt auf, dass hierzulande besonders Wellnesshotels in der Natur bei Reisenden hoch im Kurs stehen. Aber auch Häuser in Berlin, Düsseldorf oder Trier gehören zu den Gewinnern der Kategorie "Top Hotels".

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke zeigen wir zehn Top-Hotels zwischen Alpen und Meer.

