Dass das Gute so nah liegt, wissen die Deutschen, und sie verhalten sich auch so: Jeder Dritte verbringt seinen Haupturlaub im eigenen Land, Tendenz steigend. "Die Bürger schätzen die Sicherheit, den Service und die Attraktivität der Ziele", sagt Ulrich Reinhardt, Wissenschaftlicher Leiter der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen, die jedes Jahr die "Tourismusanalyse" veröffentlicht.

Mehr als die Hälfte der Deutschen ziehe es zudem vor, kurze Strecken zurückzulegen, statt weite Reisen zu machen. Vor elf Jahren waren es gerade mal 36 Prozent.

Die gute Nachricht: Man muss nicht weit reisen, um wahre Traumziele zu finden, viele liegen direkt vor unserer Haustür. Deutschland ist die Welt im Kleinen, voller offensichtlicher und versteckter Schönheit, gesegnet mit großer Vielfalt: Meere, Seen und Flüsse, Berge, Wiesen und Wälder, Schlösser und Burgen, Dörfer und Großstädte – das alles kann Deutschland.



Die meisten Urlauber zieht es an die Ost- und Nordsee und in die bayerischen Berge. Doch auch Regionen wie der Harz, die Rhön oder die Eifel verzeichnen Zuwachszahlen, nachdem sie in ihre touristische Infrastruktur investiert haben: in Hotels und Restaurants, Wege und Bäder, Hängebrücken und Baumwipfelpfade.

In der Redaktion des stern arbeiten Menschen aus allen Teilen des Landes. Wir haben sie nach ihren Traumzielen in Deutschland gefragt. Nach Orten, die sie Freunden empfehlen würden. Aus den Vorschlägen haben wir diese 50 ausgewählt, die Sie im neuen Ausgabe des stern finden - und einige ausgewählte in dieser Fotostrecke. Viel Spaß beim Nachreisen!





+++ Lesen Sie auch: "Bett statt beten - Wie eine Kirche am Rennsteig in Thüringen durch Airbnb zur Herberge wird" +++