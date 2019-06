Wenn wir vom Reisen träumen, wünschen wir uns oft ganz weit weg. Einmal im Leben Tibet besuchen, Indien oder Myanmar. Am Grand Canyon stehen, den Kilimandscharo besteigen oder den Amazonas befahren. Im Great Barrier Reef tauchen oder Neuseelands stille Weite und wilde Natur erleben.



Vor allem aber träumen wir von der einsamen Insel in der Südsee oder der Karibik. Davon, in einer Hängematte unter Palmen zu dösen, barfuß über den Sandstrand zu laufen, im türkisfarbenen Wasser zu baden. Und nie zu frieren, weil die Sonne immer scheint. So weit, so gut. Alles wunderbar.



Jetlag, Magengrimmen oder Höhenkrankheit kommen in unseren Tagträumen nicht vor, auch nicht die Frage, was wir eigentlich den ganzen Tag am Strand machen, bei 40 Grad im Schatten, wenn der Kopf zu mürbe wird zum Denken und der eigene Radius auf wenige Meter schrumpft. Oder wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, der tropische Regen kommt – und bleibt. Wenn es dumm läuft, verschwinden die Bilder, die wir aus dem Katalog oder dem Kopfkino kennen. Wunsch und Wirklichkeit driften auseinander.

Die gute Nachricht: Man muss nicht weit reisen, um wahre Traumziele zu finden. Viele liegen direkt vor unserer Haustür. Deutschland ist die Welt im Kleinen, voller schroffer Ursprünglichkeit und lieblicher Schönheit. Man muss nur losziehen und sie entdecken. Die Vielfalt ist enorm: Meere, Seen und Flüsse, Wiesen und Urwälder, Berge und Täler, Provinz und pralles Leben – das alles ist Deutschland. Und selbst den Klang fremder Töne findet, wer nach Bayern, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen aufs Land fährt und mit Einheimischen redet.



In der Redaktion des stern arbeiten Menschen aus allen Teilen des Landes. Wir haben sie nach ihren Traumzielen in Deutschland gefragt. Nach Orten, die sie berühren, die nachwirken und die sie Freunden empfehlen würden. Aus den Vorschlägen haben wir diese 50 ausgewählt – nach dem, was wir vermitteln wollen: Lust und Laune.



Der Sommer kommt, die Tage werden lang und warm. Machen Sie sich auf den Weg, schauen Sie vor die Haustür. Oder fahren Sie immer weiter, am besten kreuz und quer durchs Land. Von Sehnsuchtsort zu Sehnsuchtsort.