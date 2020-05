Sehen Sie im Video die fünf schönsten Roadtrip-Strecken in Deutschland.





Auch, wenn die Auswahl an möglichen Reisezielen dieses Jahr etwas begrenzter ist als sonst, gibt es dafür zum Glück eine riesengroße Auswahl an tollen Zielen in Deutschland, die es ebenfalls locker mit den internationalen Reiseklassikern aufnehmen können. Alles, was man dafür brauch: Ein Auto, Verpflegung und eine gute Roadtrip-Playlist, die die Abenteuerlust in uns weckt. Egal, ob am Meer, in den Bergen oder durch die deutschen Weingebiete, alleine, mit dem Partner oder der ganzen Familie – bei diesen Traumstrecken ist garantiert etwas für jeden Geschmack etwas dabei!