"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah" – diesen Spruch scheinen sich viele Deutsche zu Herzen zu nehmen und verbringen ihren Urlaub am liebsten in der Bundesrepublik. Die vielen Ecken Deutschlands zu erkunden, steht derzeit hoch im Kurs. Kein Wunder also, dass es in beliebten Städten oder an bekannten Naturdenkmälern auch mal eng werden kann. Es gibt aber auch viele unbekanntere Städte, die nicht auf jeder Bucket-List stehen, aber eine Reise wert sind!

Die Ferienhaus-Suchmaschine Hometogo hat einen Geheimtipp-Index erstellt und verrät 25 weniger bekannte Orte in Deutschland, die sich auch für einen Herbsturlaub eignen. Für die Auswertung wurden Daten zu Übernachtungspreisen, Temperaturangaben, Bewertungen von Restaurants, Outdoor-Aktivitäten und den besten Fotospots ausgewertet. In den jeweiligen Kategorien wurden null bis zehn Punkte vergeben. In der Bildergalerie stellen wir die Top Ten genauer vor und geben Tipps für einen Ausflug.

25 Geheimtipps für den Urlaub in Deutschland

1. Königswinter, Nordrhein-Westfalen

2. Troisdorf, Nordrhein-Westfalen

3. Siegburg, Nordrhein-Westfalen

4. Eltville, Hessen

5. Bad Homburg, Hessen

6. Coburg, Bayern

7. Tecklenburg, Nordrhein-Westfalen

8. Erding, Bayern

9. Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

10. Zorge, Niedersachsen

11. Celle, Niedersachsen

12. Wasserburg am Bodensee, Bayern

13. Nonnenhorn, Bayern

14. Hemmoor, Niedersachsen

15. Rees, Nordrhein-Westfalen

16. Ravensburg, Baden-Württemberg

17. Offenburg, Baden-Württemberg

18. Bingen, Rheinland-Pfalz

19. Bad Ems, Rheinland-Pfalz

20. Stollenberg, Sachsen

21. Landau, Rheinland-Pfalz

22. Nordhorn, Niedersachsen

23. Görlitz, Sachsen

24. Staufen, Baden-Württemberg

25. Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Das ganze Ranking mit detaillierter Punkte-Übersicht finden Sie hier.