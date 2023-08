Platz 10: Oberlausitzer Bergweg, Sachsen

Reisende können auf dieser Route nicht nur die Natur mit ihren Bergkuppen, Sandsteinbergen, Tälern und vulkanischen Kuppen entdecken, sondern auch eine für die Oberlausitz typische Art von Fachwerkhäusern in den urigen Dörfern bestaunen. Wer den Berg Oybin hinaufsteigt, kommt zur Burg- und Klosterruine, die manch einer schon festgehalten von Caspar David Friedrich sehen konnte. Am Ende der Tour sollten Wandernde unbedingt die historische Altstadt in Zittau anschauen.

Start/Ziel: Neukirch/Zittau

Länge: 107 Kilometer