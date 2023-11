Im Winter sehnen sich viele Menschen nach einer ruhigen Auszeit – irgendwo in einer einsamen Berghütte untertauchen, gemütlich vor dem Kamin sitzen und einmal am Tag eine Runde durch den besinnlichen Schnee stapfen, etwas Abstand vom Trubel der Großstadt gewinnen. Manchmal braucht es dafür nicht einmal die einsame Hütte mitten in den Bergen – Ruhe und Erholung bekommt man an vielen Orten in Deutschland, auch im Herbst und Winter.

Der Trend geht dabei klar Richtung Kleinstadt oder Dorf, zeigt eine aktuelle Analyse der Ferienhausplattform HometoGo. Demnach steigt die Nachfrage bei kleinen Orten in Deutschland mit weniger als 5000 Einwohnern in diesem Jahr besonders an. Die Experten haben deshalb ein Ranking der beliebtesten dieser Orte erstellt. Die ersten zehn dieser Geheimtipps zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie.

Die beliebtesten kleinen Orte für den Winterurlaub

Insgesamt hat die Plattform 20 kleine Orte herausgefiltert, die in diesem Jahr bei den Buchenden besonders im Trend liegen. Hier sind die Plätze 11 bis 20:

Platz 11: Fedderwardersiel, Niedersachsen (74,66 Prozent)

Platz 12: Weissenhäuser Strand, Schleswig-Holstein (67,9 Prozent)

Platz 13: Ückeritz, Mecklenburg-Vorpommern (66,85 Prozent)

Platz 14: Ostseebad Rerik, Mecklenburg-Vorpommern (64,57 Prozent)

Platz 15: Hahnenklee, Niedersachsen (57,48 Prozent)

Platz 16: Zingst, Mecklenburg-Vorpommern (52,80 Prozent)

Platz 17: Grainau, Bayern (49,31 Prozent)

Platz 18: Sellin, Mecklenburg-Vorpommern (47,94 Prozent)

Platz 19: Krakow am See, Mecklenburg-Vorpommern (47,57 Prozent)

Platz 20: Dangast, Niedersachsen (46,90 Prozent)

Quelle: HometoGo