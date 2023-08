Wer in Deutschland unterwegs ist und für Reisen durch die Bundesrepublik auf das Auto verzichten will, hat in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). An manch einem Ort ist es aber schwierig, mit Bus und Bahn voranzukommen – nämlich immer dann, wenn die nächste Bushaltestelle eine kilometerweite Wanderung entfernt ist.

Wie gut die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, hat die Allianz pro Schiene untersucht und ein Ranking erstellt. Dazu hat die Allianz pro Schiene Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ausgewertet. Das BBSR ermittelt den Anteil der Bevölkerung, der an einem Werktag in fußläufiger Entfernung eine Bus- oder Bahnhaltestelle mit mindestens 28 Abfahrtsmöglichkeiten erreicht. Dabei werden die Abfahrtsmöglichkeiten in beide Richtungen gezählt. Dies entspricht in den meisten Fällen 14 Abfahrten pro Tag und Richtung und damit theoretisch einem Stundentakt in der Hauptverkehrszeit. Dies ist aus Sicht der Allianz pro Schiene eine mindestens akzeptable Erreichbarkeit.

Die Ergebnisse des Rankings basieren auf einer Fahrplanabfrage vom 26. September bis 2. Oktober 2022. Dabei wurden die Daten von 217.000 Bus- und Bahnhaltestellen ausgewertet. Das Ergebnis zeigt, in welchen Bundesländern, Landkreisen und kreisfreien Städten Haltestellen in unmittelbarer Nähe liegen, die mindestens 28 Mal am Tag angefahren werden.

Dem Ranking zufolge ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln für 85,7 Prozent der Deutschen akzeptabel. Anders sieht es mit der Zufriedenheit aus: Jeder Dritte in Deutschland gab im Mobilitätsbarometer 2022 der Allianz pro Schiene an, mit der Erreichbarkeit von Bus und Bahn am Wohnort unzufrieden zu sein. Für die repräsentative Umfrage wurden im Oktober 2022 in Deutschland 2000 Personen ab 14 Jahren befragt. Viele sind mit der Taktung von Bus oder Bahn unzufrieden und wünschen sich mehr Abfahrten.

Erreichbarkeit des ÖPNV: Niedersachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern Schlusslichter

Im Bundesländervergleich der Allianz pro Schiene gibt es keine Überraschungssieger. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen führen das Ranking an. Schlusslichter sind Niedersachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

In der Bildergalerie sehen Sie, wie gut Bus und Bahn in den Bundesländern erreichbar sind. Außerdem geben wir für jedes Bundesland einen Ausflugstipp, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Wie es in den Landkreisen und kreisfreien Städten aussieht, erfahren Sie hier.