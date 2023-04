Nach zähem Ringen ist es nun soweit: Das Deutschlandticket für Bus und Bahn geht an diesem Montag in den Verkauf. Für 49 Euro im Monat erlaubt es die Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland. Gültig ist es ab dem 1. Mai.

Das Angebot bricht zum einen das bislang übliche Tarif-Wirrwarr in Deutschland auf – und es soll zum anderen Pendlerinnen und Pendlern bares Geld im Vergleich zu ihren bisherigen und meist regional begrenzten Monatskarten sparen. Erhoffter Nebeneffekt: Durch die Fahrkarte sollen mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn animiert werden und so das Klima schützen. Das Deutschlandticket ist nur im monatlich kündbaren Abo und digital bzw. als Chipkarte erhältlich und ausschließlich in der zweiten Klasse gültig.

Mit dem Deutschlandticket lange Strecken fahren

Der Vorgänger des Angebots, das 9-Euro-Ticket, geriet im Juni, Juli und August des vergangenen Jahres zu einem echten Verkaufsschlager. Und die Erfahrung zeigte: Viele Reisende nutzten die Flatrate-Fahrkarte auch für Ausflüge und Reisen in ganz Deutschland.

Das ist ab Mai auch mit dem Deutschlandticket möglich. Zwar gilt das Angebot nicht in den über weite Strecken verkehrenden Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn (u. a. ICE und Intercity) und von anderen Anbietern wie Flixtrain, dennoch legen auch auch viele Regionalzüge beträchtliche Kilometerzahlen zurück und erlauben so umsteigefreies (wenn auch langsameres) Reisen in viele Ecken der Republik.

In der Fotostrecke oben sehen Sie acht ausgewählte lange Regionalzug-Verbindungen in Deutschland, die Sie ab Mai mit dem Deutschlandticket nutzen können.

Hinweis der Redaktion: Diese Fotostrecke wurde zum Start des 9-Euro-Tickets im vergangenen Jahr erstmals veröffentlicht. Anlässlich des Vorverkaufsbeginns des Deutschlandtickets wurde sie umfassend aktualisiert.