15g süßer Senf

25g Meerrettich

500g festkochende Kartoffeln

1 Rinderbrühwürfel

1 Zwiebel

50g gewürfelten Speck

1 Gurke

4 Schweinerückensteaks (Minutensteaks)

etwas Kümmel

10g frische Petersilie

10g frischer Dill

1. Kartoffeln waschen, in einen Kochtopf mit ausreichend gesalzenem Wasser und Kümmel geben. Zum Kochen bringen, zugedeckt ca. 15-20 Minuten leicht köchelnd bissfest garen. Tipp: Wenn man leicht durchstechen kann, sind sie durch. Wasser abgießen und etwas auskühlen lassen.2. Inzwischen Gurke waschen, halbieren, Kerngehäuse mit einem Teelöffel ausschaben und den Rest in möglichst dünne Scheiben schneiden. Dill waschen, ohne harte Stiele fein hacken. Gurke in einer Schüssel mit Dill, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker vermengen.3. Meerrettich schälen, fein raspeln. Hälfte mit Senf vermengen. Je nach Geschmack mehr Meerrettich zugeben. Fleisch sollte ca. fingerdick sein. Wenn nicht, mit einer Pfanne zwischen Frischhaltefolie dünner klopfen. ¼ Brühwürfel in 150 ml heißem Wasser auflösen.4. Wasser der Kartoffeln abgießen und diese kurz abkühlen lassen. Zwiebel schälen, eine Hälfte fein würfeln. Petersilie waschen, fein hacken. Ausgekühlte Kartoffeln mit einem Messer pellen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Kartoffeln mit Zwiebeln in eine Schüssel geben.5. Speck ohne Fett in der großen Pfanne knusprig anbraten und zu den Kartoffeln geben. Kartoffeln mit Hälfte der Brühe, 3 EL Essig, 2 EL Öl, Salz und Pfeffer abschmecken. Dann unterheben und je nach Geschmack mehr Brühe untermengen.6. Zum Schluss Pfanne auswischen, mit 2 EL Öl erneut erhitzen und Fleisch ca. 2-3 Minuten goldbraun anbraten. Aus der Pfanne nehmen, mit Salz und Pfeffer würzen und Schnitzelsauce darauf verteilen. Mit Kartoffel- und Gurkensalat anrichten.