Sehen Sie im Video: Überraschende Reiseziele in Europa – auch zwei deutsche Städte sind unter den besten 10.





















Die Überraschung: Die polnische Hauptstadt Warschau landet auf Platz 1.

Die Stadt an der Weichsel hat so einiges zu bieten. Laut der Website beschreiben Reisende Warschau als "Schön, freundlich, grün und aufgeschlossen". Damit gilt sie als perfekt für eine Städtereise mit der Familie, Freunden oder als Paar.

Auf Platz 2 landet die nächste europäische Hauptstadt: Athen.

Eine weitere Überraschung auf den Siegertreppchen ist die slowenische Stadt Maribor auf Platz 3.

Platz 4 und 5 gehen an Wien und die italienische Stadt Cittadella.

Auch zwei deutsche Städte haben es in die Top 10 der besten Reiseziele in Europa geschafft.

Doch es sind nicht Berlin, Köln, Hamburg oder München – auf Platz 6 landet die Ruhrpott-Stadt Essen.

Laut „European Best Destinations" ist Essen "die aufregendste Großstadt, von der Sie vielleicht noch nichts gehört haben."

Die zweite deutsche Stadt ist Mannheim auf Platz 10.

Die Stadt am Neckar überzeugt als "spannende Erlebnisstadt" und begeistert durch den multikulturellen Charakter vieler Stadtviertel.

