Das Mekka der Bigwall-Kletterer Nordamerikas liegt im Yosemite Valley, keine 300 Kilometer östlich von San Francisco entfernt. Dort ragt der El Capitan mit seiner 1000 Meter Granitwand aus dem Yosemite National Park, einem der attraktivsten Reiseziele an der Westküste der Vereinigten Staaten, senkrecht empor. Der das Tal dominierende Berg zieht seit Generationen die Kletterelite aus der ganzen Welt an. An die 70 verschiedene Routen führen durch "El Cap", wie der Granitriese auch genannt wird.

Alle Routen gelten in Alpinistenkreisen als sehr schwer. Die bekannteste Tour führt über die Südkante: "The Nose" wurde 1958 von Warren Harding, Wayne Merry und George Whitmore in 47 Klettertagen erstbegangen, unter großem Einsatz von technischen Hilfsmittel wie Bohrhaken und Trittleitern.

Ab Ende der 1970er Jahre entstand an den Flanken des Berges eine Art Gegenbewegung: das Free Climbing, eine neue Philosophie des Kletterns. Seil und Haken dürfen nur noch der Sicherung dienen - und nicht mehr als Fortbewegungshilfe im Fels. Ohne technische Hilfen wurde "The Nose" erstmals von der Kletterin Lynn Hill im Jahre 1993 bezwungen.

Ein Kletterrekord jagt den nächsten

Seit Jahrzehnten messen sich die Besten unter den Kletterern an diesem Berg mit seinen eisenfesten Granitwänden. Darunter auch die Brüder Alexander und Thomas Huber aus Deutschland, die einen Geschwindigkeitsrekord aufstellten. Für die Route Zodiac, für die normalerweise drei Tage mit Biwak in Hängematten veranschlagt werden, benötigten die Huber-Brüder im Jahre 2004 nur eine Stunde und 51 Minuten.

Der Geschwindigkeitsrekord für die Südkante liegt im Moment bei zwei Stunden und 32 Minuten, allerdings unter Benutzung von Fixseilen und Trittleitern. Als die "Huberbuam" 2006 auf dieser Route unterwegs waren, filmte sie der Regisseur Pepe Danquart - für den preisgekrönten Dokumentarfilm "Am Limit".



Kürzlich kletterte eine Dreierseilschaft mit besonderem Gepäck über die Südkante zum Gipfel. Zwei acht Kilogramm schweren Kamerarucksäcke hatten sie dabei, um die Route mit 360-Grad-Bildern zu dokumentieren.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke zeigen wir schwindelerregende Momente der Durchsteigung aus der interaktiven App, die es kostenlos für Tablets und Smartphones gibt. Sie ist sowohl für Apple- als auch Android-Geräte erhältlich - inklusive einer 3D-Animation.