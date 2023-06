Falls Sie in nächster Zeit einen Urlaub am Meer planen, sollten sich eines nicht vergessen: Strandspielzeug.

Der Sommer ist da und mit ihm die Urlaubssaison. Viele Menschen zieht es nun an Strand und Meer. Doch was wäre ein Strandbesuch ohne das passende Spielzeug? Der stern zeigt zehn Must-haves für den Urlaub.

Der Sommer zeigt sich vielerorts von seiner besten Seite. Mit ihm locken Sonne, Sand und das erfrischendes Meer. Am Strand darf natürlich das passende Spielzeug nicht fehlen. Egal, ob Sie mit der Familie, Freunden oder alleine unterwegs sind, das richtige Strandspielzeug sorgt für unbegrenzten Spaß und unvergessliche Momente. Der stern zeigt die heißesten Trends und Klassiker, die in dieser Saison die Strände erobern.

Strandspielzeug: Das sind zehn Must-haves

1. Der Frisbee

Frisbee ist ein klassisches Strandspielzeug, das sowohl von Kindern als auch Erwachsenen gerne genutzt wird. Werfen Sie sich gegenseitig das Frisbee zu oder spielen Sie verschiedene Spiele wie "Frisbee-Golf". Am Strand gibt es viel Platz, um sich frei zu bewegen. Das ermöglicht weite Würfe und lange Flugstrecken. Man kann das Frisbee entweder direkt über das Wasser werfen oder im flachen Wasser spielen, während man es fängt und wirft. Das kann eine zusätzliche Herausforderung und Spaß bieten.

2. Beachvolleyball

Ein aufblasbarer Ball, der für Spiele wie Beachvolleyball oder einfach zum Hin- und Herspielen im Wasser verwendet werden kann, bringt immer Spaß. Beachvolleyball ist eine beliebte Freizeitaktivität, da es einfach zu erlernen ist und keine spezielle Ausrüstung braucht. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, sich am Strand oder im Wasser zu bewegen, während man gleichzeitig Koordination und Reaktionsfähigkeit trainiert. Beachvolleyball kann sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen gespielt werden und ist eine beliebte Aktivität während des Strandurlaubs oder bei sommerlichen Freizeitaktivitäten.

3. Sandspielzeug

Eimer, Schaufel, Sieb und Formen sind immer ein Hit, um im Sand Burgen zu bauen und kreative Skulpturen zu erschaffen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene können sich beim Sandspielen austoben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und es gibt viele weitere Möglichkeiten, den Sand spielerisch zu erkunden und zu gestalten.

4. Wasserball

Ein wasserfester Ball, der im Wasser springt und spritzt, ist ideal für Spiele im Meer oder im Pool. Das Spiel im Wasser kann erfrischend sein und Spaß machen. Außerdem ermöglicht es den Spielern, Teil eines Teams zu sein und neue Freundschaften zu knüpfen. Das soziale Miteinander und der Teamgeist sowie die erfrischende Abkühlung im Wasser tragen zum Vergnügen bei.

5. Strandtennis

Strandtennis besteht aus einem Set mit Schlägern und einem Ball und wird ähnlich wie Tennis gespielt, aber ohne Netz – perfekt für ein spannendes Spiel am Strand. Strandtennis ist eine unterhaltsame Sportart, die den Spielern ermöglicht, am Strand aktiv zu sein und gleichzeitig ihre Tennisfähigkeiten zu nutzen. Es ist eine beliebte Freizeitaktivität, die sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Spielern genossen wird.

6. Strandspiele

Ein weiteres beliebtes Outdoor-Spiel ist Boccia. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, seine eigenen Boccia-Kugeln so nah wie möglich an eine kleinere Zielkugel, die sogenannte "Jack" oder "Pallino", heranzurollen. Die Spielerinnen und Spieler können ihre Kugeln werfen, rollen oder schieben, um sie möglichst präzise zu platzieren. Dabei ist taktisches Geschick gefragt, denn man kann auch versuchen, die Kugeln der Gegnerinnen und Gegner vom Ziel wegzustoßen. Der Boden sollte jedoch etwas fester sein als weicher Sandstrand, ansonsten lassen sich die Kugeln schwer rollen.

7. Wasserblasen

Eine Seifenblasenpistole oder einfach ein Behälter mit Seifenlauge, um riesige Seifenblasen zu machen, können für alle Altersgruppen faszinierend sein. Es gibt verschiedene Arten und Modelle von Seifenblasenpistolen oder -maschinen auf dem Markt, die sich in Größe, Leistung und Funktionalität unterscheiden. Manche Maschinen sind batteriebetrieben, während andere mit einem Netzstecker angeschlossen werden. Es gibt auch manuelle Seifenblasenmaschinen, bei denen eine Kurbel oder ein Pumpmechanismus verwendet wird, um die Seifenblasen zu erzeugen. Doch die Seifenblasenpistole ist wohl die einfachere Lösung.

8. Bodyboard oder Surfbrett

Für diejenigen, die gerne Wellenreiten oder Bodyboarden möchten, sind diese Sportgeräte perfekt, um Spaß im Wasser zu haben. Bodyboarden ist eine beliebte Wassersportaktivität, die auf der ganzen Welt an Küsten und in Wellenpools praktiziert wird. Es ist für Menschen jeden Alters und jeder Erfahrungsstufe machbar, da es weniger technische Anforderungen stellt als das Surfen auf einem Surfbrett.

9. Strandkubb

Strandkubb ist ein beliebtes skandinavisches Wurfspiel, bei dem Holzstäbe auf dem Sand geworfen werden. Es ist einfach zu erlernen und für alle Altersgruppen geeignet. Strandkubb, auch bekannt als Wikingerschach oder Kubbspiel, ist ein Spiel, das am Strand, im Park oder auf anderen offenen Flächen gespielt wird. Es stammt ursprünglich aus Schweden, hat aber inzwischen auch in anderen Ländern an Beliebtheit gewonnen.

Der Ablauf von Strandkubb ist einfach, aber taktisch anspruchsvoll. Zwei Teams treten gegeneinander an und versuchen, die Holzblöcke des gegnerischen Teams zu treffen. Dabei dürfen die Wurfhölzer entweder geworfen oder gerollt werden. Die Blöcke müssen in der Reihenfolge, in der sie getroffen wurden, wieder aufgestellt werden, und erst nachdem alle Blöcke des gegnerischen Teams umgeworfen wurden, darf man versuchen, den König zu treffen.

10. Strandmatte oder Liegestuhl

Zum Entspannen und Sonnenbaden am Strand sind bequeme Strandmatten oder Liegestühle unverzichtbar. Nutzen Sie die Strandmatten für eine entspannte Yoga- oder Stretching-Sitzung am Strand.

Folgen Sie einer Yoga- oder Stretching-Anleitung oder probieren Sie verschiedene Übungen aus, um Ihren Körper zu entspannen und zu dehnen.

