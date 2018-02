Das hier ist eine absolut gefährliche und verbotene Aktion eines unverantwortlichen Drohnenpiloten.



Gestartet ist die Drohne in den USA von einem Parkplatz in der Einflugschneise eines Flughafens. Alles deutet auf den internationalen Flughafen von Las Vegas hin.

Der Quadcopterpilot steigt auf eine Höhe von ungefähr 500 Meter, als sich ein grosses Passagierflugzeug nähert.



Nur gut 50 Meter trennen Flugzeug und Drohne. Es ist dann zwar alles gut ausgegangen. Aber nachdem die Aufnahmen im Internet geteilt wurden verurteilen Drohnenpiloten und viele Verbände das Verhalten des Quadcopterfliegers aufs Schärfste. Zum einen hat er die Reisenden und die Crews eines Passagierflugzeuges in Gefahr gebracht, zum anderen wirft er ein unglaublich schlechtes Licht auf Drohnenpiloten, die ihrem Hobby nachgehen wollen und sich an die rechtlichen Bestimmungen halten und keine anderen Flugzeuge und Passagiere in Gefahr bringen.



Unsere Redaktion hat das Video einem Experten aus der privaten Drohnenflugszene vorgelegt, demnach kann so ein Video auch gut mit einem Computer bearbeitet worden sein, allerdings deuten das Flugverhalten der Drohne und die Relation zum Flugzeug in Geschwindigkeit und Verhalten stark darauf hin, dass es sich hier um ein echtes Video handelt.