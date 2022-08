Wie macht der reichste Mann der Welt Urlaub? Unter Menschen am Strand wird es schwierig, womöglich hätte Elon Musk keine fünf Minuten Ruhe. Also muss ein Boot her – pardon, eine Jacht.

Die "Zeus" kostet 7000 Euro – am Tag

Mitte Juli machte sich der Tesla-Chef auf den Weg nach Mykonos, um dort zwei seiner seltenen Urlaubstage zu verbringen. Dort mietete er die Jacht "Zeus" von Kapitän Konstantinos Fakinos, der das Schiff über seine Firma Mykonos Boat Trips für 7000 Euro am Tag vermietet – auf Wunsch mit Übernachtung.

Die "Zeus" wurde 2008 von Arno Leopard Yachts gebaut und ist 24 Meter lang. Das Schiff bietet drei Kabinen und Unterkünfte für die Crew. Angetrieben wird die "Zeus" von zwei MTU Dieselmaschinen mit jeweils 1500 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 63 Kilometern pro Stunde (34 Knoten), die Reisegeschwindigkeit liegt bei rund 51 km/h, beziehungsweise 28 Knoten.

Das Schiff bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Urlaub auf Mykonos zu gestalten. Seien es die beiden Sonnendecks mit 6,7, beziehungsweise 11,2 Quadratmetern, die Bar mit unlimitiertem Weinvorrat oder die Taucherausrüstung.

Letzteres lohnt sich bei der "Zeus" gleich doppelt, denn zum einen lässt sich ein Tauchlehrer hinzubuchen, zum anderen hat die "Zeus" aufgrund ihres Antriebs und dem geringen Tiefgang die Erlaubnis, viele Buchten entlang der Küste anzusteuern, die größeren Schiffen untersagt sind.

Drei Schlafzimmer und exquisite Küche

Sollte man im Schiff übernachten wollen, bietet es zwei große Doppelbetten und zwei Einzelbetten, verteilt auf drei Räume, jeweils mit eigenen Bädern. Das gesamte Unterdeck ist umrahmt von acht Panorama-Fenstern, sodass der Blick auf das Meer von jedem Winkel aus möglich ist – selbstverständlich auch in den Badezimmern.

Für das leibliche Wohl sorgt die Crew der "Zeus". An Bord gibt es vorrangig mediterrane Küche, also viel Fisch, Meeresfrüchte und natürlich Käse und Grillgemüse. Was Elon Musk auf der "Zeus" erlebt hat – und welche Ziele er hatte – verriet der Kapitän dem stern im Interview.