Hotelzimmer sind nicht immer so sauber, wie sie aussehen. An vielen Stellen verstecken sich Keime und Bakterien. Eine TikTok-Userin verrät, wovon man besser die Finger lassen sollte.

In Hotelzimmern sollen sich Gäste im Idealfall wie zu Hause fühlen. Ganz so unbefangen wie in den eigenen vier Wänden sollte man sich auf Reisen allerdings besser nicht verhalten. Schließlich wurde das Zimmer zuvor schon von vielen Fremden benutzt.

TikTok-Userin Evangeline gibt in Videos auf der App einige praktische Tipps, wie man sich in Hotels verhalten sollte – und was man besser lassen sollte. Sie hat nach eigener Aussage 25 Jahre lang in Hotels gearbeitet, lange auch in Leitungspositionen, erklärte sie im Gespräch mit dem stern.

Hotelzimmer: Am schlimmsten ist die Fernbedienung

Da Hotelzimmer so stark frequentiert sind und eine hohe Fluktuation haben, ist es ratsam, sich nicht zu sehr auf den hygienischen Standard zu verlassen. So rät die Hotelexpertin dringend davon ab, die bereitgestellten Gläser im Hotel zu benutzen, ohne sie vorher selbst noch einmal abgewaschen zu haben.

Eine Undercover-Untersuchung von ABC News in den USA ergab, dass viele Hotels die Gläser nicht wechseln – auch nicht, wenn sie benutzt wurden. Wegen Zeitmangel müssen Reinigungskräfte oft eine schnelle Lösung finden: Gläser und Becher werden einfach mit Wasser abgespült oder mit dem gleichen Tuch abgewischt, mit dem schon andere Zimmer geputzt wurden.

Auch von anderen Gegenständen in den Hotelzimmern sollte man sich besser fernhalten. Evangeline nennt zum Beispiel Fernbedienungen, die vor dem Benutzen erst mal desinfiziert werden sollten.

Laut einer Studie der US-Universität Houston sind Fernbedienungen die Gegenstände in Hotelzimmern, die am stärksten mit Keimen befallen sind. "Darauf sind Menschenhaare, Körperausscheidungen, je nachdem, was die Leute angefasst haben, bevor sie die Fernbedienung in die Hand genommen haben" warnt Mikrobiologe Philip Tierno. Dahinter folgen übrigens die Schalter von Nachttischlampen.

Besser nicht barfuß unterwegs

In Hotels barfuß unterwegs zu sein, sollte man sich ebenso sparen. Aus ihrer Erfahrung in der Hotelbranche heraus rät Hotelfachfrau Evangeline davon ab, barfuß auf dem Teppich zu gehen. Auch in der Dusche sollte man stets Badeschlappen tragen, um Fußpilz zu vermeiden. Philip Tierno rät, vor dem Duschen oder Baden Duschgel auf dem Boden zu verteilen und das heiße Wasser eine Minute lang laufen zu lassen.

Auch auf der Überdecke, die auf dem Bett liegt, sollte man es sich besser nicht gemütlich machen. "Setzt euch nicht auf die Überdecke", rät die TikTok-Userin. "Die kommt sofort runter, wenn ich ins Hotelzimmer komme." Teilweise würden diese Decken nur einmal im Jahr gewaschen.

Auch Waschlappen, die im Hotel bereitgestellt werden, benutzt sie grundsätzlich nicht. "Sie werden zwar gewaschen und sterilisiert, aber hunderte oder Tausende haben die auf ihrem Körper und ihrem Gesicht benutzt – nein danke." Wichtig ist Evangeline aber, die Schuld für die nicht immer zufriedenstellenden hygienischen Zustände nicht dem Reinigungspersonal zuzuschieben: "Sie tun ihr Bestes mit der Zeit, die sie haben. Viele von ihnen machen einen tollen Job, aber vieles liegt auch nicht in ihrer Macht", sagte sie dem stern.

Niemals die Zimmernummer laut nennen

Zudem hat sie einige Tipps parat, wie sich beim Reisen Unannehmlichkeiten vermeiden lassen. Wohnen mehrere Personen in einem Hotelzimmer, sei es bei der Buchung wichtig, alle Namen anzugeben. Denn wenn die Person, auf deren Namen das Zimmer gebucht ist, gerade nicht anwesend ist, wird es für die anderen sehr schwierig bis unmöglich, den Zimmerschlüssel zu bekommen.

Ist man hingegen alleine unterwegs, gilt eine andere Faustregel: niemals die eigene Zimmernummer laut aussprechen. Damit lassen sich unangenehme Belästigungen vermeiden. In jedem Hotel, das etwas auf sich hält, werden die Mitarbeitenden an der Rezeption die Zimmernummer nicht laut sagen, sondern nur auf einen Zettel, ausschreiben. In manchen Ländern ist es sogar rechtlich verboten, die Zimmernummer zu nennen.

Aktuell schreibt Evangeline an einem Buch über ihre Erfahrungen in der Branche und sucht nach einem Verlag für die Veröffentlichung. Bei ihren Empfehlungen geht es um die Hygiene im Hotelzimmer, aber auch um die eigene Sicherheit auf Reisen, besonders dann, wenn man alleine unterwegs ist. Ihre Videos zu dem Thema wurden bereits hunderttausende Male angesehen.

Quellen: Queen Evangeline auf TikTok / ABC News / "New York Post" / Reuters