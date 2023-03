Sieben Kontinente, 195 Länder und rund 470 Millionenstädte gibt es auf der Welt. Aber welche Orte sind eigentlich davon am schönsten? Mit dieser Frage beschäftigt sich das "Time Magazine" jedes Jahr – und stellt seine Top 50 dann ausgiebig vor. In diesem Jahr landet sogar eine deutsche Urlaubsinsel in den "Worlds Greatest Places 2023". Für einen entspannten Strandurlaub empfiehlt das Kultmagazin einen Trip nach Sylt. Doch auch andere Orte in ganz Europa tauchen in dem Ranking auf. Welche das sind – und was die US-Amerikaner daran besonders begeistert – erfahren Sie in der Bildergalerie.